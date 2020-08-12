МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске
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В Минске задержаны два человека, которые изготавливали «коктейли Молотова» — ёмкости с зажигательной смесью. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
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