Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
RT на русском
RT на русском

МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске

В Минске задержаны два человека, которые изготавливали «коктейли Молотова» — ёмкости с зажигательной смесью. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске

RT на русском19:50
РИА Новости

Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске

РИА Новости17:21
Комсомольская правда

ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова

Комсомольская правда17:26
Фонтанка.Ру

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих «изготовителей коктейля Молотова». На видео задыхающийся парень неуверенно отвечает на вопросы

Фонтанка.Ру17:26
Газета.Ru

В Минске задержаны изготовители «коктейля Молотова»

Газета.Ru17:23
РБК

ОМОН в Минске задержал изготовителей двоих «коктейлей Молотова»

РБК18:04
ТАСС

Минский ОМОН задержал изготовителей «коктейлей Молотова»

ТАСС17:05

Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра

Полиция начала проверку по информации, что бывший футболист Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра
РИА Новостивчера в 11:54
1

Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
20

РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
37