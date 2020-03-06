Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.

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Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России. По данным ведомства, в прошлом году на 14% увеличилось количество преступлений, которые квалифицировали по статье «Мошенничество».

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