Общество

РБКРБКМВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России. По данным ведомства, в прошлом году на 14% увеличилось количество преступлений, которые квалифицировали по статье «Мошенничество».
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с чего всё началось

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.
РИА Новостивчера в 20:05

Подробнее о событии

МВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт

РБКвчера в 23:02

В МВД заявили о резком росте мошенничества с картами россиян

URA.Ruвчера в 21:59

В России стали чаще подделывать банковские карты

Газета.Ruвчера в 20:29

В России стали чаще подделывать банковские карты

Известиявчера в 20:49

В России стали чаще подделывать банковские карты

RT на русскомвчера в 20:31

Российские банковские карты стали подделывать чаще

Lenta.ruвчера в 21:41

В России в полтора раза чаще стали подделывать банковские карты

РИА Новостивчера в 20:05
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Общество

Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд

Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
РБК вчера в 19:06
Энергетика

Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию

«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал Ахмедов.
Известия 01:44
Космос

Космонавт Борисенко выбран для полёта на МКС на американском корабле

Российский космонавт Андрей Борисенко вошёл в число кандидатов на полёт к Международной космической станции на новых пилотируемых кораблях США.
REGNUM 00:32
Политика

Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе

Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
REGNUM вчера в 12:59
Происшествия

Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве

Газета.Ru вчера в 19:05
Общество

Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей

Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Татар-информ вчера в 09:16
Экономика

В России 38 банков попали в группу риска

В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Российская газета вчера в 23:38
Гаджеты

На iPhone установили и запустили Android

Популярная механика 01:00
Политика

Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию

Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
РИА Новости вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 04 марта в 05:03
Происшествия

Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения

Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:41
Политика

Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Lenta.ru вчера в 23:35
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk 04 марта в 13:05
Энергетика

ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки

"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Газета.Ru вчера в 13:13
Политика

Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Lenta.ru 00:47
Единоборства

Александр Волков проведет бой против Кертиса Блэйдса

Sports.ru вчера в 05:35
Происшествия

Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми

Газета.Ru вчера в 23:31
Армия и оружие

Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200

Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Деловое.ТВ 04 марта в 06:12
Политика

Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 17:32
Экономика

«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд

Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Ведомости вчера в 21:56
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК 00:49
Единоборства

Мейвезер назвал желаемую сумму за поединок с Нурмагомедовым

ТК Звезда 00:26
Финансы

Мосбиржа нарастила чистую прибыль по МСФО за 2019 год до 20,2 млрд рублей

Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 2,4% и достигла 20,2 млрд рублей, следует из отчетности биржи.
ТАСС 01:47
Политика

Конституция не запретит чиновникам иметь имущество за границей

Напомним, что в феврале президент РФ Владимир Путин высказался за то, чтобы внести в Конституцию запрет на владение зарубежными активами для высокопоставленных российских госслужащих.
Первое антикоррупционное СМИ вчера в 23:33
Наука

Эксперты рассказали, как устроены первые биороботы

Anonsens 04 марта в 15:37
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Ведомости вчера в 16:17
Космос

Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса

Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Вести.Ru вчера в 08:55
Авто

В феврале российский авторынок вернулся к падению

Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль 2020 года.
110km.ru вчера в 16:31
Технологии

Сотовым операторам пока не дадут использовать имеющиеся частоты для 5G

Сотовые операторы не получат разрешения использовать частот, которые у них уже есть, для построения сетей 5G, 6 марта сообщают «Ведомости».
Красная весна вчера в 19:28
Как работают Яндекс.Новости?
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