Общество
РБКМВД сообщило об участившихся случаях подделок банковских карт
Количество подделок банковских карт возросло на 57,2% в 2019 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России. По данным ведомства, в прошлом году на 14% увеличилось количество преступлений, которые квалифицировали по статье «Мошенничество».
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Количество подделок банковских карт в России выросло в 2019 году на 57,2%, сообщили РИА Новости в пресс-центре МВД РФ.РИА Новостивчера в 20:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 02:02, Ашберн
Общество
Власти США обвинили Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд
Министерство юстиции США обвинило российского бизнесмена, основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова в том, что он скрыл сведения об активах на $1 млрд.
Энергетика
Азербайджан отправил первую партию нефти в Белоруссию
«Вчера вечером из порта Джейхан отправлена первая партия нефти для Белоруссии объемом 90 тыс. тонн», — сказал Ахмедов.
Космос
Космонавт Борисенко выбран для полёта на МКС на американском корабле
Российский космонавт Андрей Борисенко вошёл в число кандидатов на полёт к Международной космической станции на новых пилотируемых кораблях США.
Политика
Россия и Турция вводят режим прекращения огня в Идлибе
Режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб вводятся с 00:01 мск 6 марта, сообщил 5 марта журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Экономика
В России 38 банков попали в группу риска
В России индекс здоровья банковского сектора (доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев) повысился в 2019 году до 90,5%. Для сравнения, в 2018-м году было 89%.
Гаджеты
На iPhone установили и запустили Android
Политика
Минск призвал решить проблему нефти, прежде чем углублять интеграцию
Белоруссия не видит смысла продолжать работу с РФ над "дорожными картами" по углублению интеграции, пока не решены вопросы с поставками нефти в республику, заявил в четверг глава белорусского МИД Владимир Макей.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Происшествия
Излечившийся от коронавируса китаец умер от повторного заражения
Скончался 36-летний житель Уханя, который вылечился от коронавируса, но заразился повторно, передает ТАСС.
Политика
Раскрыты подробности убийства Гиви украинскими спецслужбами
Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в городе коронавируса.
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине
Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Энергетика
ОПЕК настаивает на сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки
"Было принято решение странам ОПЕК и не-ОПЕК до конца действия соглашения дополнительно сократить 500 тыс. баррелей в сутки", - пояснил тогда Новак.
Политика
Новый премьер Украины объяснил предложение о подаче воды в Крым
Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил свое предложение о подаче воды в Крым. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Единоборства
Александр Волков проведет бой против Кертиса Блэйдса
Происшествия
Два горняка погибли при выбросе метана в шахте «Воркутинская» в Коми
Армия и оружие
Сирия попыталась сбить турецкий истребитель F-16 из С-200
Сирийская арабская армия предприняла попытку сбить турецкий истребитель из комплекса С-200 "Агара".
Политика
Путин объяснил востребованность поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин заявил о востребованности поправок в Конституцию.
Экономика
«Коммерсантъ»: производитель кваса «Никола» потерял права на бренд
Новгородская компания «Дека», занимающаяся производством кваса, утратила права на свою основную торговую марку «Никола» в процессе банкротства.
Хоккей
Овечкин вышел на первое место в гонке снайперов НХЛ
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на первое место по числу шайб в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Финансы
Мосбиржа нарастила чистую прибыль по МСФО за 2019 год до 20,2 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 2,4% и достигла 20,2 млрд рублей, следует из отчетности биржи.
Политика
Конституция не запретит чиновникам иметь имущество за границей
Напомним, что в феврале президент РФ Владимир Путин высказался за то, чтобы внести в Конституцию запрет на владение зарубежными активами для высокопоставленных российских госслужащих.
Наука
Эксперты рассказали, как устроены первые биороботы
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту
Минфин предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно).
Космос
Марсоход Curiosity снял самую детальную панораму Марса
Ровер помог создать панораму Марса с самым высоким разрешением на сегодняшний день. Изображение содержит 1,8 миллиарда пикселей.
Авто
В феврале российский авторынок вернулся к падению
Комитет автопроизводителей АЕБ опубликовал статистику продаж в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль 2020 года.
Технологии
Сотовым операторам пока не дадут использовать имеющиеся частоты для 5G
Сотовые операторы не получат разрешения использовать частот, которые у них уже есть, для построения сетей 5G, 6 марта сообщают «Ведомости».