РФ направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о готовящейся Украиной провокации с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке, а также предупредила организацию о других возможных провокациях в Николаеве и Харькове, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.