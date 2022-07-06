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МВД сообщило о задержании помощника Колокольцева и начальника ГИБДД по Петербургу

Министерство внутренних дел России сообщило
 о задержании сотрудников ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Абзац
Сотрудники ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России провели обыски.
Невские Новости
По версии следствия, с 2016 по 2020 год ряд должностных лиц из руководства петербургского главка МДВ купили на средства Фонда содействия программам ГУВД СПб и ЛО имущество в целях личного пользования.
РБК
Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников подтвердил РИА Новости, что генерал-лейтенант Умнов находится в изоляторе временного содержания на Петровке.
РИА Новости

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МВД подтвердило задержание экс-замначальника ГУ МВД по Петербургу Абакумова
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МВД подтвердило задержание начальника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Семенова
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