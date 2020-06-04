Политика
ИнтерфаксМВД создаст единую базу данных мигрантов
В МВД России утвердили план развития миграционной политики, сообщает пресс-служба ведомства. План предполагает создание информационной платформы с данными мигрантов.
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Политика
КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию
Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
REGNUM 10:18
Происшествия
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
Общество
Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»
Уточнена цена российского новейшего беспилотника "Охотник". Об этом сообщили журналисты из "Известий".
Piter.tv 02:02
Общество
Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина
Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
Общество
В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование
Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
Общество
В Москве ввели новый вид пропуска
В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
Общество
Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве
Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина
Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
Общество
В Ростуризме назвали сроки открытия черноморских пляжей
ИА Красная Весна вчера в 09:45
Общество
На Кубани продлили карантинный режим
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран
Дни24 вчера в 11:24
Общество
Не будет единой вакцины от коронавируса, считает Попова
В ходе онлайн-дискуссии «Валдай» Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 не будет единой.
Цензуры.Нет 07:39
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Игры
DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?
Игромания.ру 09:51
Общество
Фетисов: «Слава богу, что дочь учится в Америке»
Ruposters.ru 11:02
Здоровье
Во Владимирской области продолжает работать бригада столичных врачей
Междисциплинарная бригада медиков из Москвы продолжает сотрудничество со своими коллегами из Владимирской области.
Московский Комсомолец вчера в 16:40
Происшествия
В Норвегии оползень унёс в море восемь домов
В Норвегии гигантский оползень унёс в море восемь жилых домов, передает ОТР. Это случилось в провинции Финмарк, на самом севере страны.
Общественное телевидение России 08:02
Политика
ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию
Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
Политика
США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»
США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
Общество
Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»
Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
Происшествия
В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании
Российская газета вчера в 04:08
Футбол
В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса
Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
RT на русском 10:54
Авто
Опубликованы новые снимки Haval H5
Появились новые снимки внедорожника, который станет заменой модели H5. Помимо этого, Haval раскрыл имя дизайнера авто.
SpeedMe 11:41
Общество
Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск
Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
Общество
В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске
Представители МЧС разработали схему ликвидации ЧП в Норильске, где на прошлой неделе произошел разлив нефтепродуктов.
Компания 03:10
Происшествия
Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова
В четверг 235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Жильцова.
РИА Новости 12:09
Общество
МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране
Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08