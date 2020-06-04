Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМВД создаст единую базу данных мигрантов

В МВД России утвердили план развития миграционной политики, сообщает пресс-служба ведомства. План предполагает создание информационной платформы с данными мигрантов.
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МВД: новый правовой режим для длительного проживания мигрантов появится в РФ

Газета.Ru05:27

Мигрантов ждет информатизация

Коммерсантъ07:27

МВД создаст единую электронную информационную базу, содержащую все сведения об иностранцах

ТАСС05:35

В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов

Комсомольская правда05:34

МВД создаст единую базу данных мигрантов

Интерфакс06:29

В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов

RT на русском05:26

В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

РИА Новости05:24
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Политика

КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию

Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию.
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Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
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Уточнена цена российского новейшего беспилотника «Охотник»

Уточнена цена российского новейшего беспилотника "Охотник". Об этом сообщили журналисты из "Известий".
Piter.tv 02:02
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Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
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Общество

В Москве ввели новый вид пропуска

В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг.
Российская газета 09:32
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Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
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Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
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Общество

В Ростуризме назвали сроки открытия черноморских пляжей

ИА Красная Весна вчера в 09:45
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Общество

На Кубани продлили карантинный режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
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Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом

В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
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Общество

Владимир Соловьев избавился от соведущей Анны Шафран

Дни24 вчера в 11:24
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Общество

Не будет единой вакцины от коронавируса, считает Попова

В ходе онлайн-дискуссии «Валдай» Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 не будет единой.
Цензуры.Нет 07:39
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Политика

Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны

Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
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Игры

DF: опасайтесь The Outer Worlds на Switch — что не так с игрой на консоли Nintendo?

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Во Владимирской области продолжает работать бригада столичных врачей

Междисциплинарная бригада медиков из Москвы продолжает сотрудничество со своими коллегами из Владимирской области.
Московский Комсомолец вчера в 16:40
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Происшествия

В Норвегии оползень унёс в море восемь домов

В Норвегии гигантский оползень унёс в море восемь жилых домов, передает ОТР. Это случилось в провинции Финмарк, на самом севере страны.
Общественное телевидение России 08:02
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Политика

ЦИК объяснил, почему нельзя агитировать против поправок в Конституцию

Ранее участники кампании Нет направили в ЦИК письмо, требуя предоставить им возможность провести агитацию против внесения поправок в Конституцию.
Znak.com 02 июня в 20:13
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Политика

США хотят ввести дополнительные санкции против «Северного потока-2»

США планируют расширить санкции против трубопровода "Северный поток-2", сообщает Bloomberg со ссылкой на план законопроекта, который есть в распоряжении агентства.
Российская газета 02:11
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Армия и оружие

Правительство Ливии вернуло контроль над Триполи

Lenta.ru 07:45
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Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
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Происшествия

В Уфе оправдали экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании

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Футбол

В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса

Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.
RT на русском 10:54
Авто

Опубликованы новые снимки Haval H5

Появились новые снимки внедорожника, который станет заменой модели H5. Помимо этого, Haval раскрыл имя дизайнера авто.
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Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 09:47
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Общество

В МЧС нашли способ ликвидировать ЧП в Норильске

Представители МЧС разработали схему ликвидации ЧП в Норильске, где на прошлой неделе произошел разлив нефтепродуктов.
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Происшествия

Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова

В четверг 235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Жильцова.
РИА Новости 12:09
Общество

МЧС включит сирены и прервет передачи телеканалов по всей стране

Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, такие комплексные проверки впервые будут проведены централизованно по всей стране.
МордовМедиа вчера в 14:08
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