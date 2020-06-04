В МВД России утвердили план развития миграционной политики, сообщает пресс-служба ведомства. План предполагает создание информационной платформы с данными мигрантов.

Политика КПРФ намерена голосовать против поправок в Конституцию Москва, 4 июня 2020, 17:18 — REGNUM Президиум ЦК КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию. 7

Происшествия Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ. 280

Общество Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 3,1K

Общество В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно. 744

Общество В Москве ввели новый вид пропуска В Москве в довесок к уже существующим пропускам ввели еще один - для посещения центров госуслуг. 1K

Политика Свердловские депутаты отказали в доверии Путину Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию. 302

Общество СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках. 1,1K

Общество На Кубани продлили карантинный режим Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24". 1,9K

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 944

Происшествия В Норвегии оползень унёс в море восемь домов В Норвегии гигантский оползень унёс в море восемь жилых домов, передает ОТР. Это случилось в провинции Финмарк, на самом севере страны. 4

Общество Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем» Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске. 453

Футбол В ЦСКА заявили об уходе спонсоров во время пандемии коронавируса Ряд спонсоров прекратил сотрудничество с футбольным клубом ЦСКА во время пандемии коронавируса.

Авто Опубликованы новые снимки Haval H5 Появились новые снимки внедорожника, который станет заменой модели H5. Помимо этого, Haval раскрыл имя дизайнера авто. 12

Общество Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом. 109