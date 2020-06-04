Политика

ИнтерфаксИнтерфаксМВД создаст единую базу данных мигрантов

В МВД России утвердили план развития миграционной политики, сообщает пресс-служба ведомства. План предполагает создание информационной платформы с данными мигрантов.
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с чего всё началось

МВД создаст единую электронную информационную базу, содержащую все сведения об иностранцах

"Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции", - говорится в сообщении.
ТАСС05:35

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МВД создаст единую базу данных мигрантов

Интерфакс06:29

В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов

RT на русском05:26

МВД создаст единую электронную информационную базу, содержащую все сведения об иностранцах

ТАСС05:35

В России появится новый правовой режим для проживания мигрантов

Комсомольская правда05:34

МВД: новый правовой режим для длительного проживания мигрантов появится в РФ

Газета.Ru05:27

Мигрантов ждет информатизация

Коммерсантъ07:27

В МВД анонсировали новый правовой режим для проживания мигрантов

РИА Новости05:24
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 09:25, Ашберн
Происшествия

В Урюпинске директора психинтерната накажут за вспышку коронавируса

После вспышки коронавируса в ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат» специалисты территориального отдела Роспотребнадзора провели проверку.
НовостиВолгограда.ру 08:20
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Политика

Лебедев объяснил участие в ролике RT о поправках в Конституцию

Дизайнер Артемий Лебедев снялся в ролике RT о поправках в Конституцию, поскольку был уверен, что инициатива об «обнулении» сроков правления Владимира Путина не относится к этим поправкам.
Sostav.ru вчера в 05:25
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Здоровье

Названы симптомы коронавируса у животных

Со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения в Россельхознадзоре напоминают, что в настоящий момент отсутствуют доказательства возможности передачи коронаврусной инфекции от животных к человеку, но это касается кошек и собак.
Tvtver.ru вчера в 06:56
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Авто

Продажи новых автомобилей в России в мае упали на 52 процента

В мае 2020 года в России вновь упали продажи новых автомобилей.
За рулем Кубань 07:37
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Общество

Минстрой утвердил критерии стандартного жилья

Министерство строительства и ЖКХ утвердило критерии стандартного жилья и требования к его внутренней отделке.
ТАСС 05:50
2
Общество

Мишустин поручил проанализировать применение указов Собянина

Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручения по итогам заседания координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
РБК 02 июня в 16:25
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Общество

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В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Культура

Новый облик Волка из перезапуска «Ну, погоди!» слили в сеть

Студия «Союзмультфильм» создала новый облик Волка для перезапуска мультсериала «Ну, погоди!»
Lenta.ru 06:28
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Общество

Спикер Мосгордумы отказался подать в отставку из-за расследования ФБК

Позднее Навальный опубликовал в своем блоге расследование, в котором утверждалось, что Шапошников в декларациях, которые подавал ранее, не отразил то, что в 2018 году внес в уставной капитал своей компании 870 млн руб. Речь идет о деньгах, которые депутат в 2018 году перечислил на баланс ООО "Ваш консалтинг".
РБК 08:38
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Культура

Мерьем Узерли заняла место Фахрие Эвджен в сериале «Великолепный век»

На роль Хюррем-Султан рассматривали другую девушку. Лицом теленовеллы "Великолепный век" авторы планировали сделать брюнетку Фахрие Эвджен.
Дни.ру вчера в 10:52
4
Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
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Здоровье

В Пермском крае выявили 51 новый случай коронавируса

51 новый случай коронавируса выявили в Пермском крае за сутки. Об этом рассказали в Центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.
АиФ Пермь 03:38
Общество

Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров

РИА Новости вчера в 16:43
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Экономика

В ФНС рассказали о субсидиях для бизнеса на выплату зарплаты

В Федеральной налоговой службе (ФНС) России сообщили, что почти 1 млн предпринимателей получили субсидии на выплату зарплат сотрудникам.
RT на русском 08:47
3
Авто

Toyota представил обновленный пикап Toyota Hilux

Вместе с Toyota Fortuner в Таиланде дебютировал и обновленный пикап Hilux.
Автоновости дня 02:08
4
Здоровье

Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Сальске

В Ростовской области число заболевших коронавирусом превысило пять тысяч человек. За сутки подтвердилось более 200 случаев.
Блокнот Ростов-на-Дону 02 июня в 03:56
1K
Авто

Mazda 3 может получить турбированный двигатель

Автоновости дня 02:55
1
Здоровье

Роспотребнадзор назвал безопасными прогулки и занятия спортом в масках

В ведомстве заверили, что заниматься спортом и гулять в медицинской маске в условиях распространения коронавируса COVID-19 безопасно для здоровья людей.
Коммерсантъ 08:08
113
Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Кино

Екатерина Гусева рассказала, почему избегала работать с Безруковым

43-летняя российская актриса Екатерина Гусева, которую отечественный зритель до сих пор помнит в первую очередь как Ольгу, жену Саши Белого из "Бригады", рассказала, почему какое-то время избегала съемок с Сергеем Безруковым.
Российская газета вчера в 12:10
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Происшествия

В Екатеринбурге похоронили мужчину, убитого СОБРом из-за обоев

ТагилСити.ру 06:43
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Авто

Bentley выпустил свой последний мотор V8

Британский автопроизводитель выпустил последний 6,75-литровый двигатель V8 L-серии, изготовленный вручную, в Крю.
SpeedMe 02 июня в 23:39
2
Общество

В Москве появился новый вид электронных пропусков

Для посещения многофункциональных центров «Мои документы» в Москве ввели новый вид электронных пропусков.
РБК 09:05
Происшествия

Московского водителя лишили прав за «бесконтактное» ДТП

Водитель пытался оспорить решение мирового судьи, который лишил его прав на год и два месяца по статье об оставлении места ДТП.
РИА Новости 07:39
Политика

Путин возмутился докладом губернатора о разливе топлива в Норильске

Президент России Владимир Путин удивился докладу губернатора Красноярского края Александра Усса о разливе топлива в Норильске.
Известия вчера в 09:16
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Общество

«Справедливая России» предложила доплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов сообщил о подготовке фракцией законопроекта, в котором предлагается доплатить работающим и неработающим пенсионерам суммарно 1,38 триллиона рублей.
Российская газета 06:10
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Шоу-бизнес

Бывшая жена певца Ромы Жукова обвинила его в насилии

37-летняя Елена Жукова, родившая некогда популярному певцу Роме Жукову семерых (!) детей, теперь с глубокой неприязнью вспоминает время их столь плодотворного союза.
Российская газета 08:48
5
Политика

РБК: после голосования Путин может выступить с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин может выступить с обращением к нации после того, как пройдет голосование по поправкам в Конституцию.
Газета.Ru 04:31
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Общество

Северодвинск закроют на карантин

"С 00 часов 6 июня до особого распоряжения ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из города", - говорится в сообщении.
ТАСС 07:45
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