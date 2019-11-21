Общество
RT на русскомВ МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года. Об этом сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров.
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с чего всё началось
28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. 8 ноября сообщалось, что МВД готовит поправки в УК и УПК РФ об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.ТАСС02:20
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Спорт
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В ФСБ опровергли обвинения Украины о состоянии переданных судов
«Если за время перехода от берегов Крыма до Очакова украинская сторона сумела «угробить» суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», — приводит ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.
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Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
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Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово
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В Турции пропал российский футболист
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
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«Чудотворцы» вернутся на экраны телевизоров
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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему при повышенном давлении незаменима фасоль.
Авто
Опубликованы новые снимки салона рестайлинговой Lada 4x4
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Общество
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По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Экономика
По выдаче автокредитов в России лидирует Москва
В России за январь-октябрь 2019 года банки выдали автокредитов 598,5 млрд руб. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это 18,4% больше, чем за 10 месяцев 2018 года — 505,5 млрд руб. Лидером по объему выданных автокредитов за 10 месяцев в регионах России стала Москва (68,34 млрд руб.).
Наука
Ученые назвали одну из главных причин возникновения рака
Ученые выяснили, что рак появляется из-за взаимодействия покрывающего апикальную поверхность эпителиальных клеток в органах гликопротеина MUC1 и бактерий.
Хоккей
Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Общество
В городах России образовались очереди за справками для водителей
В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
Шоу-бизнес
Сын актрисы Елены Яковлевой решил свести татуировки на лице
Сын известной актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных решил избавиться от многочисленных татуировок на лице.
Футбол
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Общество
Роструд разъяснил правила продления новогодних каникул за счет отпуска
Сокращение новогодних каникул связано с тем, что в прошлые годы 30 и 31 декабря выпадали на выходные дни.
Общество
На создание аналога «Википедии» в РФ выделят 2 млрд рублей
Российский аналог «Википедии» запустят весной 2022 года, сообщил ответственный редактор научного издательства Большой российской энциклопедии Сергей Кравец.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Футбол
Россию могут лишить права на проведение матчей Евро-2020
России могут запретить проведение домашних матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года из-за несоответствия базы данных Московской антидопинговой лаборатории.
Шоу-бизнес
Продюсер Разин пригрозил Кудрявцевой из-за Шепелева: «Такое ей устрою»
Продюсер Андрей Разин вмешался в конфликт Леры Кудрявцевой и Дмитрия Шепелева.
Политика
США начали поставку сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом находится на пути на Украину. Об этом заявили в Facebook посольства США в Киеве.
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