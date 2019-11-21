Общество

RT на русскомRT на русскомВ МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года. Об этом сообщил врио начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров.
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с чего всё началось

В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете

28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. 8 ноября сообщалось, что МВД готовит поправки в УК и УПК РФ об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.
ТАСС02:20

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МВД создаёт подразделения по борьбе с продажей наркотиков в сети

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Телеканал 360°02:36

В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

RT на русском02:33

МВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

Газета.Ru02:36

В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете

ТАСС02:20
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