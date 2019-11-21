Общество

Газета.RuГазета.RuМВД создаст подразделения по борьбе с наркотиками в интернете

К 10 января 2020 года Министерство внутренних дел России создаст подразделения по борьбе с распространением наркотиков и их пропагандой в интернете, передает ТАСС.
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В МВД появятся подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете

28 октября президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете. 8 ноября сообщалось, что МВД готовит поправки в УК и УПК РФ об ответственности за пропаганду наркотических средств в интернете.
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Говорит Москва02:25

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