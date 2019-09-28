Происшествия

Газета.RuГазета.RuМВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах

МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Актриса гуляла по Москве с кокаином в трусах. Видео

Вести.UZ10:11
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:40, Вашингтон
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