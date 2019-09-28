Происшествия
Газета.RuМВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах
МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:40, Вашингтон
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 10:40, Вашингтон
Происшествия
Полиция начала проверку после заявлений сотрудниц о домогательствах
Ранее о жалобах двух сотрудниц полиции Щукинского отдела на домогательства со стороны заместителя начальника отдела по охране общественного порядка «Медиазоне» рассказал глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.
РБК вчера в 16:02
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Происшествия
Дебош с участием Максима Аверина на борту самолета попал на видео
Радио Sputnik вчера в 11:58
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу в Бильбао
Вести.Ru 09:16
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика
Медведчук обвинил Волкера в архинепрофессионализме и вредительстве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что отставка спецпредставителя США по Украине Курта Волкера стала итогом его архинепрофессионализма.
Московский Комсомолец 09:53
Политика
Певец Винник отказался ответить украинским журналистам на вопрос «чей Крым?»
Украинский певец Олег Винник отказался отвечать на вопрос журналистов, кому принадлежит Крым.
ФАН 09:59
Космос
Российские ученые разработали систему для уборки космического мусора
iReactor вчера в 20:06
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.
Известия 02:14
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Политика
Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»
RT на русском 09:51
Кино
Хелен Миррен заступилась за Екатерину Великую
HBO готовит к выходу новый мини-сериал «Екатерина Великая». Роль российской императрицы в нем сыграла оскароносная Хелен Миррен.
Пятый канал вчера в 10:34
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Футбол
Ростов — Динамо 2:0 (2-й тайм)
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо».
Нева Спорт 10:02
Политика
Россия предложила проводить заседания Генассамблеи ООН не в США
По словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, в ответ на невыдачу американских виз российской делегации Москва предложила проводить заседания Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению не на территории Соединенных Штатов.
RuNews24.ru 26 сентября в 18:19
Гаджеты
В продажу поступили дешевые 4K телевизоры Xiaomi Mi TV Pro
27 сентября супердешевые 4K-телевизоры Xiaomi появились в продаже на китайском рынке.
Газета DAILY вчера в 15:07
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42