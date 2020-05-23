Происшествия
Газета.RuУстановлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Отмечается, что злоумышленник - гражданин России, он приехал в Москву из другого региона.
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Общество
В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста
Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости 09:35
Общество
Депутата Рады обнаружили мертвым в своем офисе
В офисе депутата Рады Валерия Давиденко в субботу, 23 мая, было найдено его тело с огнестрельным ранением.
Газета.Ru 12:59
Происшествия
Офис Медведчука в Киеве атаковали радикалы
Lenta.ru 09:26
Происшествия
Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец 09:00
Политика
Небензя напомнил о причинах воссоединения Крыма с Россией
Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Украина сама в 2014 году открыла пусть к воссоединению Крыма с Российской Федерацией, передаёт ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:26
Космос
NASA раскрывает эволюцию Красной планеты с помощью марсохода Curiosity
Марсоход Curiosity помогает найти ответы на вопросы о том, была ли обитаема Красная планета.
HotGeo вчера в 09:37
Футбол
Сергей Юран: болельщик выйдет из карантина, а «Химок» уже нет
Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал информацию о возможном переходе клуба под контроль владельца «Родины» Сергея Ломакина.
Чемпионат 13:25
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук обнажила ноги в ответ на критику своего возраста
Певица Юлия Ковальчук ответила всем критикующим ее возраст недоброжелателям снимком с оголенными ногами.
Слово и Дело 07:08
Общество
Познер обнародовал личную переписку после обвинений Михалкова во лжи
Российский телеведущий Владимир Познер рассказал в своей колонке о собственном видении конфликта с режиссером Никитой Михалковым после того, как тот обвинил его во лжи.
Lenta.ru 08:29
Армия и оружие
США испытали лазерное оружие для уничтожения беспилотника
Военно-морские силы США успешно испытали в Тихом океане лазерное оружие для уничтожения беспилотника, сообщает командование Тихоокеанского флота США.
РИА Новости 13:41
Политика
Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском 09:02
Политика
Трамп подтвердил выход США из Договора по открытому небу
Выход США из Договора по открытому небу подтвердил президент страны Дональд Трамп, 22 мая передает СNN.
ИА Красная Весна вчера в 03:08
Общество
«Трофейный» аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке
Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года.
Интерфакс 06:13
Происшествия
Украинский суд арестовал подозреваемого в массовом убийстве в Житомирской области
Королевский районный суд Житомира взял под стражу подозреваемого в убийстве на бытовой почве семи человек, среди которых трое военнослужащих Нацгвардии.
ТАСС 12:33
Футбол
Бывший футболист олимпийской сборной Сербии покончил с собой в 38 лет
Бывший футболист Милян Мрдакович покончил с собой, сообщает Sportske.
Спорт-Экспресс 11:19
Общество
В Подмосковье отменяют режим электронных пропусков
Известия вчера в 15:48
Происшествия
На жителей Перми и Казани завели дело о реабилитации нацизма
Следователи возбудили против жителей Перми и Казани уголовное дело о реабилитации нацизма во время онлайн-шествия "Бессмертного полка", сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 09:29
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости вчера в 01:58
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева анонсировала съемки нового проекта «На даче»
В микроблоге Instagram в разделе сторис ведущая Лариса Гузеева рассказала о том, что она принимает участие в новом проекте «На даче».
OAnews 21 мая в 05:05
Общество
Оценены результаты тестирования на антитела к коронавирусу
Компания, которая насчитывает почти 1,5 тысячи медицинских офисов по всей России, объявила о начале массового тестирование на антитела к COVID-19 18 мая.
Live24 вчера в 01:50
Происшествия
Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых
Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 12:37
Происшествия
В Петербурге при пожаре в многоэтажке погибли два человека
Два человека погибли в субботу при пожаре в квартире на восьмом этаже дома в Выборгском районе Петербурга, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 13:35
Политика
Посольство упрекнуло США за грант на анализ «российской дезинформации»
Внешний враг Российские дипломаты выразили сожаление, что перед лицом тяжелейшего испытания, когда умирают тысячи граждан, США направляют усилия на поиск внешнего врага.
РИА Новости 04:35
Общество
Россияне разделись в поддержку медсестры в бикини
Lenta.ru 09:25
Политика
Россия отказалась от нового соглашения с США по открытому небу
21 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты выходят из Договора по открытому небу.
Украина.ру 11:03
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» уничтожил турецкий Bayraktar TB2
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1Э» российского производства действительно сбил в Ливии турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2, сообщает в Twitter военный аналитик Бабак Тагвей, ссылаясь на собственные источники.
Lenta.ru 09:44
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
Российская газета вчера в 07:16
Кино
Фанаты Зака Снайдера добились показа его версии «Лиги справедливости»
Поклонники кинокомикса «Лига справедливости» все же смогут увидеть оригинальную версию Зака Снайдера, заявили в компании Warner Media, 21 мая передает телеканал CNN.
ИА Красная Весна вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Выглядящая на 20 лет бабушка показала лицо вблизи и удивила подписчиков
Lenta.ru вчера в 09:15