Жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси в Калуге стали семь человек. Такие данные ИА REGNUM предоставили в региональном МВД 5 декабря. Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили о 26 пострадавших.

МВД уточнило число пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге

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