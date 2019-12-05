Происшествия

REGNUMREGNUMМВД уточнило число пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге

Жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси в Калуге стали семь человек. Такие данные ИА REGNUM предоставили в региональном МВД 5 декабря. Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили о 26 пострадавших.
Читать в источнике
Комментировать11

Подробнее о событии

Увеличилось количество пострадавших в ДТП с калужской маршруткой

ТРК Ника10:06

Количество пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге выросло до 9

Московский Комсомолец Калуга09:37

Следователи начали проверку по факту аварии с марштуркой в Калуге

Весть (Калужская область)06:58

Маршрутка попала в ДТП, пострадали шесть взрослых и ребенок

ГТРК Калуга06:27

СКР начал проверку после ДТП с маршруткой в Калуге

Kaluga24.tv07:06

В Калуге маршрутка влетела в столб - пострадали 7 человек

Калужские новости06:30

Число пострадавших в ДТП в Калуге выросло до девяти человек

РИА Новости09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7079 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС вчера в 16:27
Шоу-бизнес

Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева

Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Woman.ru 09:09
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости вчера в 08:30
Политика

Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
РИА Новости вчера в 10:25
Спорт

Бах: МОК будет обязан следовать решению WADA по России

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана следовать любому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
RT на русском 09:24
Политика

В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
RT на русском 09:57
Энергетика

Нефть настроилась на новые сокращения ОПЕК

Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.
REGNUM 09:19
Происшествия

Обыски идут в управлении строительной политики Воронежа

После появления информации об обысках источники агентства сообщили, что видели идущего в сопровождении силовиков главу департамента строительной политики Олега Гречишникова.
Известия 04:06
Общество

Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском

Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Ведомости 10:05
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM вчера в 13:58
Политика

Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
RT на русском вчера в 08:57
Политика

В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы

Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.
Lenta.ru 11:01
Происшествия

Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео

Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
РИА Новости 05:46
Культура

Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру

Мой Брянск 08:08
Наука

Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного гена

Судя по всему, ген BAZ1B оказался связующим звеном между чертами лица человека и его самоодомашниванием: он управляет работой клеток нервного гребня и в то же время регулирует активность генов, от которых зависит выраженность черт лица.
N+1 вчера в 14:02
Политика

МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Lenta.ru 09:57
Происшествия

Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве

Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Газета.Ru 03:53
Происшествия

Зеленский поручил помочь пострадавшим из-за пожара в одесском колледже

РИА Новости 03:09
Общество

Путин исполнит новогоднее желание мальчика из Ставрополья

РБК 09:13
Общество

Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года

Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 09:36
Политика

В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского

В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
РБК 09:07
Общество

Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах

Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Газета.Ru 08:40
Общество

В Крыму 31 декабря объявили выходным днем

Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
РИА Новости 09:57
Политика

«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию

"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
РИА Новости 07:46
Политика

Лукашенко назвал россиян братьями

Накануне встречи с Путиным в Кремле Лукашенко подчеркивает: Белоруссия настроена на конструктивное и равноправное взаимодействие с Россией.
ТВ Центр 10:19
Авто

Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 6,4% (10 646 штук) до 156 848 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Ведомости 06:47
Здоровье

Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок

Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
URA.Ru вчера в 20:17
Армия и оружие

Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России

RT на русском 10:18
Политика

США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ

Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
BFM.ru 10:34
Политика

Зеленский впервые попал на обложку Time

Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.
РБК 10:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное