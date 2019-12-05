Происшествия
REGNUMМВД уточнило число пострадавших в ДТП с маршруткой в Калуге
Жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного такси в Калуге стали семь человек. Такие данные ИА REGNUM предоставили в региональном МВД 5 декабря. Напомним, ранее РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб сообщили о 26 пострадавших.
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Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске отреагировал на резкие слова Дмитрия Шепелева
Владимир Фриске пришел в ярость от недавнего интервью Дмитрия Шепелева, в котором тот рассказал о том, что последние два года жизни его гражданская супруга Жанна Фриске вообще не общалась с отцом.
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года
Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
Политика
Путин упрекнул Болгарию в затягивании строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает реализацию "Турецкого потока" на своей территории, видимо, под давлением со стороны, заявил Владимир Путин.
Спорт
Бах: МОК будет обязан следовать решению WADA по России
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация будет обязана следовать любому решению Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.
Политика
В Совфеде прокомментировали заявление Киева о плане Б по Донбассу
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление помощника украинского лидера Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что план Б на случай отсутствия прогресса на нормандском саммите заключается в том, чтобы изолировать Донбасс стеной.
Энергетика
Нефть настроилась на новые сокращения ОПЕК
Мировые цены на нефть растут в преддверии заседания ОПЕК в Вене, 5 декабря передает агентство Reuters.
Происшествия
Обыски идут в управлении строительной политики Воронежа
После появления информации об обысках источники агентства сообщили, что видели идущего в сопровождении силовиков главу департамента строительной политики Олега Гречишникова.
Общество
Суд обязал Навального удалить часть расследования о Метельском
Симоновский суд Москвы обязал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), политика Алексея Навального и муниципального депутата Константина Янкаускаса удалить часть информации из расследования о руководителе московского отделения «Единой России» Андрее Метельском, сообщается в Twitter штаба Навального.
Общество
В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы
Политика
Миллер рассказал о предлагаемых Украиной тарифах на транзит газа
Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что украинская сторона в рамках переговоров о транзите газа предлагает «очень-очень высокие тарифы».
Политика
В Донбассе прокомментировали планы Киева провести выборы
Накануне, 5 декабря стало известно о намерении властей Украины провести выборы на неподконтрольной Киеву территории Донбасса одновременно с местными выборами по всей стране, которые состоятся 31 октября 2020 года.
Происшествия
Момент ДТП во время тест-драйва Audi в Петербурге попал на видео
Регистратор одного из автомобилей, попавших в массовое ДТП в Петербурге, запечатлел момент аварии.
Культура
Ургант пошутил про претензии Певцова к Познеру
Наука
Самоодомашнивание людей объяснили изменением работы одного гена
Судя по всему, ген BAZ1B оказался связующим звеном между чертами лица человека и его самоодомашниванием: он управляет работой клеток нервного гребня и в то же время регулирует активность генов, от которых зависит выраженность черт лица.
Политика
МИД Украины вызвал посла Казахстана из-за заявления о Крыме
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за высказывания президента республики Касима-Жомарта Токаева о непризнании воссоединения Крыма с Россией аннексией.
Происшествия
Задержан бывший фигурант дела о беспорядках в Москве
Даниила Конона, бывшего фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве, задержала полиция.
Общество
Фигуранта дела о беспорядках в Москве захотели посадить на четыре года
Гособвинение попросило четыре года колонии строгого режима для блогера и студента Высшей школы экономики Егора Жукова, который обвиняется в призывах к экстремизму в видео на своем YouTube-канале, сообщает ТАСС.
Политика
В Верховной раде подрались два депутата из партии Зеленского
В сессионном зале украинского парламента 5 декабря произошла драка между двумя депутатами от партии «Слуга народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским, сообщает «Страна.ua».
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Общество
В Крыму 31 декабря объявили выходным днем
Глава Крыма Сергей Аксенов своим указом объявил 31 декабря выходным днем.
Политика
«Газпром» проработает вопрос о газопроводе в Китай через Монголию
"Газпром" в течение полугода должен просчитать, насколько выгодна для России прокладка газопровода в Китай через Монголию, заявил в четверг вице-премьер РФ Алексей Гордеев.
Политика
Лукашенко назвал россиян братьями
Накануне встречи с Путиным в Кремле Лукашенко подчеркивает: Белоруссия настроена на конструктивное и равноправное взаимодействие с Россией.
Авто
Автомобильный рынок в ноябре сократился на 6,4%
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре сократились на 6,4% (10 646 штук) до 156 848 машин по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Здоровье
Около трех миллионов россиян ежегодно страдают от врачебных ошибок
Из 28 млн случаев госпитализации в России 2—3 млн заканчиваются неблагополучно. Чаще всего такие прецеденты связаны с врачебными ошибками.
Армия и оружие
Пентагон заявил о возросшей угрозе со стороны России
Политика
США ввели новые санкции против россиян и компаний из РФ
Все попавшие под санкции компании зарегистрированы в России: ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания", ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp. Одного из попавших под санкции россиян — Максима Якубца — власти США обвиняют в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров.
Политика
Зеленский впервые попал на обложку Time
Американский еженедельный журнал Time впервые поместил на свою обложку президента Украины Владимира Зеленского.