Общество
Вести.RuМВД уточнило, какие купюры подделывают чаще всего
Что касается фальшивых денежных знаков иностранных государств, то среди выявленных правоохранителями чаще встречались купюры номиналом 100 долларов и 500 евро, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.
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с чего всё началось
Фальшивомонетчики чаще всего подделывают в России купюры номиналом 5000 и 1000 рублей, а также €500 и $100, но доля фальшивой валюты в целом невелика. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на соответствующий запрос агентства.ТАСС05:55
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