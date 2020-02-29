Происшествия
RT на русскомМВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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Наука
Ученые придумали упрощающий создание лекарств метод
Исследователи из департамента компьютерных наук Дартмутского колледжа создали программу, которая может существенно упростить процессы драг-дизайна.
Происшествия
Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом
В Москве два человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Общество
В Москве начался марш памяти Бориса Немцова
В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова.
Футбол
ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в 20-м туре РПЛ
Спорт
Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти
Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Общество
Россияне стали отказываться от путевок в Турцию
В России за последние два дня резко сократились продажи путевок в Турцию, сообщила исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова.
Кино
Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»
Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Шоу-бизнес
Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале
Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас назвал младшую дочь русским именем
Испанский исполнитель Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочку несуществующим русским именем – Маша, а не Мария.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Происшествия
В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой
В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Гаджеты
Представлены процессорные водоблоки EK-Quantum Magnitude
Водоблок EK-Quantum Magnitude поставляется в трех вариантах, оптимизированных для разъемов Intel 115x, 20xx и AMD AM4, каждых из которых доступен в четырех разновидностях, различающихся используемыми материалами.
Армия и оружие
Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе
Происшествия
В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Биатлон
Зайцева, Вилухина и Романова вылетели в Цюрих на слушания CAS
Бывшие российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова отправились в Цюрих (Швейцария), где состоятся слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по их делу.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Происшествия
Татьяна Буланова прокомментировала драку на своем концерте в Рязани
Концерт «Легенды 80-х и 90 -х», на который Татьяна Буланова была приглашена в качестве специального гостя, проходил в городском цирке.
Футбол
«Барселона» объявила заявку на класико
«Барселона» в своем официальном Twitter объявила заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании против «Реала».
Футбол
«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дерби
Московские "Динамо" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кино
Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов
Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Политика
Украина не станет праздновать День Победы 9 мая
Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия
Общество
Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти
Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Биатлон
Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы
Политика
Греция не дала пересечь границу 4 тысячам беженцев из Турции
Власти Греции не дали попасть на территорию страны 4 тысячам сирийских беженцев, перед которыми турецкие власти открыли собственные границы, сообщают европейские со ссылкой на пресс-службу правительства Греции.