Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

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