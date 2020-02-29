Происшествия

RT на русскомRT на русскомМВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Читать в источнике
Комментировать209

Подробнее о событии

В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране

РИА Новости06:59

Включившие гей-порно на Масленицу россияне оказались под угрозой тюрьмы

Lenta.ru07:42

«Это была уже кульминация праздника»: замглавы Михайловского района о порно-ролике на Масленицу

КП - Владивосток03:08

После показа порноролика на экране на масленичных гуляниях в Приморье возбудили дело

Газета.Ru07:07

После порно-масленицы в Приморье возбуждено уголовное дело

Восток-Медиа06:05

В Приморье во время Масленицы на здании администрации показали порно

Znak.com03:05

Провокация накануне выборов - глава Михайловского района об инциденте с порнографией

PrimaMedia.ru08:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:40, Ашберн
Наука

Ученые придумали упрощающий создание лекарств метод

Исследователи из департамента компьютерных наук Дартмутского колледжа создали программу, которая может существенно упростить процессы драг-дизайна.
Индикатор вчера в 12:50
Происшествия

Два человека погибли в Москве после купания в бассейне с сухим льдом

В Москве два человека погибли после того, как искупались в бассейне, куда засыпали 25 кг сухого льда, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
РБК вчера в 15:00
Общество

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова.
Lenta.ru 07:12
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в 20-м туре РПЛ

RT на русском 07:58
Спорт

Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Российская газета 08:07
Общество

Россияне стали отказываться от путевок в Турцию

В России за последние два дня резко сократились продажи путевок в Турцию, сообщила исполняющая обязанности директора Альянса Туристических Агентств Наталья Осипова.
Москва 24 вчера в 07:33
Кино

Актер требует от Михалкова 80 миллионов за «Превосходство Борна»

Актер Александр Боев подал в суд на режиссера и продюсера Никиту Михалкова, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 02:48
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском 04:37
Шоу-бизнес

Как Дмитрий Шепелев провел последний съемочный день на Первом канале

Последние эфиры с Шепелевым выйдут на Первом каннеле в ближайшие пару дней, сообщает «СтарХит».
Live24 06:22
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал младшую дочь русским именем

Испанский исполнитель Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочку несуществующим русским именем – Маша, а не Мария.
OvideO.ru 00:37
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Происшествия

В Ульяновской области разбился автобус с детской футбольной командой

В автобусе ехали 26 детей от 7 до 14 лет и три тренера футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.
Вести.Ru 01:50
Политика

США и «Талибан» подписали мирное соглашение

ТАСС 08:14
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы

Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Piter.tv вчера в 09:05
Гаджеты

Представлены процессорные водоблоки EK-Quantum Magnitude

Водоблок EK-Quantum Magnitude поставляется в трех вариантах, оптимизированных для разъемов Intel 115x, 20xx и AMD AM4, каждых из которых доступен в четырех разновидностях, различающихся используемыми материалами.
iXBT.com 06:42
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv 27 февраля в 07:47
Происшествия

В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером

Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
Известия вчера в 10:24
Биатлон

Зайцева, Вилухина и Романова вылетели в Цюрих на слушания CAS

Бывшие российские биатлонистки Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова отправились в Цюрих (Швейцария), где состоятся слушания Спортивного арбитражного суда (CAS) по их делу.
Нева Спорт 27 февраля в 12:44
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия 27 февраля в 22:01
Происшествия

Татьяна Буланова прокомментировала драку на своем концерте в Рязани

Концерт «Легенды 80-х и 90 -х», на который Татьяна Буланова была приглашена в качестве специального гостя, проходил в городском цирке.
Московский Комсомолец вчера в 13:43
Футбол

«Барселона» объявила заявку на класико

«Барселона» в своем официальном Twitter объявила заявку на матч 26-го тура чемпионата Испании против «Реала».
Спорт-Экспресс 07:20
Футбол

«Динамо» и «Спартак» объявили составы на дерби

Московские "Динамо" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 07:40
Кино

Netflix запустил рейтинг популярных фильмов и сериалов

Компания Netflix запустила новую функцию. Она представит пользователям самые популярные проекты. Топ-10 будет обновляться каждый день.
Мойка78 26 февраля в 19:50
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях новейшего гиперзвукового оружия

Журналистская правда вчера в 04:10
Общество

Белоруссия намерена договариваться с Польшей о реверсе нефти

Ранее польский оператор нефтепровода «Дружба» PERN объявил, что намерен технически подготовить трубопровод к транспортировке нефти в восточном направлении.
News.ru вчера в 10:38
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Биатлон

Россиянин Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы

Газета.Ru 05:51
Политика

Греция не дала пересечь границу 4 тысячам беженцев из Турции

Власти Греции не дали попасть на территорию страны 4 тысячам сирийских беженцев, перед которыми турецкие власти открыли собственные границы, сообщают европейские со ссылкой на пресс-службу правительства Греции.
Московский Комсомолец 06:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное