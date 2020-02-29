Происшествия
RT на русскомМВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Читать в источнике
Оценить452
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 14:46, Ашберн
Футбол
Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду
Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Армия и оружие
ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе
ВВС и артиллерия Турции поразили в Идлибе более 200 целей, принадлежащих сирийской армии.
Авто
Audi объявила стоимость кроссовера SQ7 для авторынка РФ
Как сообщили в компании, кроссовер Audi SQ7 оснащен 4-литровым дизельным двигателем мощностью 422 лошадиных силы.
Политика
Трамп заявил, что вскоре лично встретится с лидерами талибов
Президент США Дональд Трамп намерен в скором времени лично встретиться с лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом»
«Зенит» в Санкт-Петербурге сыграл со счетом 0:0 с московским «Локомотивом» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Общество
Онищенко раскритиковал прокалывание интимных мест
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал пирсинг глупейшей модой и раскритиковал прокалывание интимных мест.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
В США зафиксирована первая смерть от коронавируса
Человек скончался в штате Вашингтон от коронавируса COVID-19, сообщает AP со ссылкой на представителей здравоохранения штата.
Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии
Политика
Турция открыла границы с ЕС для сирийских беженцев
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Здоровье
В Китае выздоровели почти 46% заразившихся коронавирусом
Около 46% инфицированных коронавирусом нового типа в Китайской Народной Республике, по данным на утро пятницы, покинули медучреждения после прохождения курса лечения.
Общество
Папа Римский отменил все официальные аудиенции
Общество
Число заразившихся коронавирусом во Франции достигло ста человек
Число заразившихся коронавирусом во Франции достигло отметки в 100 человек, сообщает в субботу портал France Info со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Политика
В США назвали ядерный удар по России смертельно опасным
Профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета опубликовал статью в в The Conversation, где назвал разрушительным для США безответный запуск 100 ядерных боеголовок.
Футбол
Александр Дюков рассказал о расширении РПЛ
Президент РФС Александр Дюков рассказал о возможном изменении формата чемпионата России.
Происшествия
В Липецке на улице Неделина сбили ребенка и двух взрослых
На улице Неделина под колеса автомобиля попали пешеходы. По словам очевидцев, иномарка сбила трех человек - мужчину, женщину и девочку.
Кино
Российский фильм «Дау. Наташа» выиграл приз Берлинале
Как писал NEWS.ru, продюсерская компания «Феномен Филмз» посчитала необоснованным обвинение фильма «Дау» в пропаганде порнографии.
Футбол
Фролов был признан лучшим игроком матча «Крылья Советов» – «Оренбург»
Голкипер «Крыльев Советов» Евгений Фролов был признан лучшим игроком матча против «Оренбурга», который проходил в рамках 20-го тура чемпионата России.
Политика
Украинские СМИ сообщили о заявлении Гончарука об отставке
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на «Новое время».
Футбол
Матч «Хоффенхайм» — «Бавария» был прерван из-за беспорядков на трибуне
Футбольный матч 24-го тура чемпионата Германии "Хоффенхайм" – "Бавария" был прерван из-за беспорядков, возникших на трибуне болельщиков мюнхенского клуба, сообщается в официальном Twitter "Баварии".
Шоу-бизнес
Почему на самом деле разводится Прилучный
Почему на самом деле разводится Прилучный Мало кого удивило известие о том, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся.
Армия и оружие
Турецкие беспилотники поддерживают атаки боевиков в Идлибе
Турецкие беспилотники обеспечивают огневую поддержку при атаках, совершаемых боевиками "Хайат Тахрир аш-Шам" (террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран – ред.) и союзных бандформирований на позиции правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.
Спорт
Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
Шоу-бизнес
Эксперт объяснил секрет «вечной молодости» Ротару
Знатоки говорили о некоей силиконовой маске, которая прилегает к телу, как вторая кожа, и скрывает все возрастные изменения.