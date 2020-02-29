Происшествия
RT на русскомМВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
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США договорились о мире с «Талибаном»
США и афганское радикальное движение «Талибан» договорились о мире. Церемония прошла в Дохе, сообщает ТАСС.
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Папа римский отменяет мероприятия из-за заболевания
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Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35
У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
Футбол
Зенит — Локомотив 0:0 (Перерыв)
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин был удален в гостевом матче 20-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
Армия и оружие
Генсек НАТО выразил поддержку Турции после гибели военных в Идлибе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил поддержку Турции в связи с гибелью военнослужащих в сирийском Идлибе.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Футбол
Тедеско: «Спартак» заслужил победу над «Динамо»
«Спартак» в матче 20-го тура РПЛ обыграл на выезде «Динамо» со счетом 2:0.
Происшествия
На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус
Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
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Минздрав РФ назвал правила по профилактике заражения коронавирусом
Минздрав России рассказал, что нужно делать для снижения шансов заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
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Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
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Авторы Baldur’s Gate 3 показали дебютный геймплей
Студия PAX East 2020 в рамках выставки PAX East 2020 поделилась подробностями Baldur’s Gate 3 и показала вступительный ролик и дебютный геймплей ролевой игры.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира
Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
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Люксембург стал первой страной с бесплатным общественным транспортом
Люксембург гордится тем, что станет первой страной в мире с бесплатным общественным транспортом.
Происшествия
Два человека погибли на Урале при столкновении грузовика и фургона
В результате аварии погибли два человека, еще двое, в том числе и трехлетний ребенок, получили ранения, сообщают в региональном управлении ГИБДД.
Армия и оружие
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик США
Эсминец КНР направил лазер на самолет-разведчик P-8A Poseidon ВМС США, летевший над Тихим океаном.
Общество
Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса
Китайские ученые установили, что новый тип коронавируса COVID-19 поражает в основном легкие человека.
Космос
На Марсе зафиксировали сейсмическую активность
Недавно аппарату удалось зафиксировать на планете сейсмическую активность.
Космос
Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях
Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Биатлон
СБР обвинила IBU в желании повлиять на исход ЧМ из-за Логинова
«В действии (а точнее – бездействии) IBU нетрудно усмотреть желание повлиять на исход соревнований, поставить спортсменов в заведомо неравные условия», – говорится в тексте письма.
Армия и оружие
Джабаров призвал Турцию прекратить военные действия в Идлибе
Из-за действий Турции сирийский Идлиб стал оплотом террористов, заявил в пятницу, 28 февраля, «РИА Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
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Энрике Иглесиас дал дочери русское имя
Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга.
Политика
Пушков прокомментировал отказ властей Украины праздновать День Победы
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что на Украине не будут праздновать День Победы 9 мая, так как, по его словам, через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны будет достаточно понимания причин трагедии и прощения «друг друга», что должно стать основным направлением в праздновании этой даты.
Происшествия
В Челябинской области школьник умер во время урока
"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.