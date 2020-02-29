Происшествия

RT на русскомRT на русскомМВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
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