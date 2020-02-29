Происшествия

RT на русскомRT на русскомМВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Читать в источнике
Комментировать240

Подробнее о событии

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

RT на русском07:30

В Приморье возбудили дело из-за порноролика на уличном экране

РИА Новости06:59

«Это была уже кульминация праздника»: замглавы Михайловского района о порно-ролике на Масленицу

КП - Владивосток03:08

Провокация накануне выборов - глава Михайловского района об инциденте с порнографией

PrimaMedia.ru08:11

После показа порноролика на экране на масленичных гуляниях в Приморье возбудили дело

Газета.Ru07:07

После порно-масленицы в Приморье возбуждено уголовное дело

Восток-Медиа06:05

Включившие гей-порно на Масленицу россияне оказались под угрозой тюрьмы

Lenta.ru07:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:14, Ашберн
Политика

США подписали мирное соглашение с «Талибаном»

RT на русском 08:49
Здоровье

Около 16 тысяч человек страдают редкими заболеваниями в России

Только в России бороться с необычными недугами приходится 15,8 тысячам человек, среди которых 7,6 тысяч - дети.
Комсомольская правда 02:36
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 08:00
Происшествия

На рейсе Москва — Пекин выявили пассажира с подозрением на коронавирус

Пассажира с подозрением на заражение COVID-19 в субботу выявили на рейсе "Аэрофлота" SU204 Москва — Пекин, у находившихся на борту граждан России симптомов к настоящему моменту не обнаружено, говорится в заявлении на сайте посольства России в Пекине.
РИА Новости 04:58
Политика

Эрдоган открыл границу Турции с ЕС для беженцев из Сирии

ГЛАС.RU 06:01
Единоборства

«Саша хороший»: Рамзан Кадыров оправдал поражение Емельяненко от него

Рамзан Кадыров и Александр Емельяненко провели бой, в ходе которого глава Чечни жестко избил бывшего чемпиона мира по версии ProFC.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 04:37
Происшествия

Драка между фанатами произошла у стадиона «Динамо» в Москве

Фанаты "Спартака" и "Динамо" устроили драку возле стадиона "ВТБ Арена" в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:50
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета 27 февраля в 07:41
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru 08:34
Армия и оружие

Число погибших в Идлибе турецких военных превысило 30

Коммерсантъ 27 февраля в 19:53
Шоу-бизнес

Катя Гордон обнародовала компромат на Пригожина и Валерию

Гордон сообщила, что когда в свое время она расходилась со своим экс-супругом Сергеем Жориным, в этом процессе поучаствовали и Валерия с Пригожиным.
RuNews24.ru вчера в 01:06
Музыка

Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone

Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.
Время Пресс вчера в 08:30
Биатлон

Кристина Резцова стала четвертой в спринте на ЧЕ в Белоруссии

РИА Новости 08:50
Общество

Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал японцев прекратить массово скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:04
Космос

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
Здоровье

В Китае выздоровели почти 46% заразившихся коронавирусом

Около 46% инфицированных коронавирусом нового типа в Китайской Народной Республике, по данным на утро пятницы, покинули медучреждения после прохождения курса лечения.
Московский Комсомолец 27 февраля в 21:48
Общество

Путин в Псковской области почтит память погибших десантников 6-й роты

Известия 07:54
Авто

Toyota выпустит конкурента Ford Ranger Raptor

Накануне стало известно, что японцы зарегистрировали новую торговую марку GR Hilux, что косвенно может свидетельствовать о намерении компании начать выпускать спорт-версию этой модели.
Daily-Motor.Ru 06:19
Футбол

Соболев выйдет в стартовом составе «Спартака» на матч с «Динамо»

РИА Новости 07:29
Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 километров на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 километров классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).
РИА Новости 07:48
Армия и оружие

США потребовали от России немедленной посадки боевых самолётов в Сирии

Келли Крафт, занимающая пост постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН, в ходе проведения обсуждения относительно развития ситуации на территории Сирии в Совбезе обратилась с призывом к Российской Федерации о немедленной посадке боевых самолётов в Арабской Республике.
Наша версия 04:50
Происшествия

В Челябинской области школьник умер во время урока

"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:55
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Происшествия

В Иране попытались сжечь больницу с зараженными коронавирусом

Lenta.ru 08:38
Кино

В США провели тестовые показы фильма «Годзилла против Конга»

В США провели первые тестовые показы фантастического фильма "Годзилла против Конга" про противостояние двух гигантских монстров.
Piter.tv 08:26
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас объяснил выбор русского имени для дочери

Испанский певец Энрике Иглесиас рассказал, какое имя они с супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой, выбрали для дочери.
ФАН вчера в 09:10
Общество

Папа Римский отменил все официальные аудиенции

ТАСС вчера в 04:38
Общество

На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки

«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.
RT на русском 06:54
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru 27 февраля в 10:48
Как работают Яндекс.Новости?
Главное