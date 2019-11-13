Происшествия
РБКМВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15
Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
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Происшествия
В Ростове-на-Дону задержано все руководство местного ФСИН
Сотрудники ФСБ задержали в Ростове-на-Дону начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева и двух его заместителей.
Вести.Ru 04:57
Политика
В Минобороны ФРГ обсуждали военную миссию на Донбассе
В книге описывается, как министр обороны ФРГ фон дер Ляйен в 2014 году, вскоре после начала конфликта на востоке Украины, обратилась к представителям комитета бундестага по делам обороны с заявлением о том, что "бундесвер готовится к участию в двух зарубежных миссиях".
РИА Новости вчера в 19:08
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру вчера в 02:29
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Политика
В Крыму рассказали, сколько украинцев приехали жить на полуостров
Более 50 тысяч граждан Украины с 2014 года приехали в Крым на постоянное место жительства, 7 тысяч уехали из Крыма на Украину, сообщил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
РИА Новости 04:45
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября. В Новосибирской, Томской и Кемеровской областях ожидается снег, метель.
Российская газета вчера в 21:00
Общество
Сыну Плющенко и Рудковской начали угрожать расправой
Сыну двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской в Сети угрожают убийством.
Известия 05:51
Музыка
Шнуров рассказал о смене солиста в «Ленинграде»
iReactor 11 ноября в 02:22
Культура
Телепродюсер Мазор не исключает отмену концертов Максима Галкина
Продюсер уверен, что если Галкин не одумается и продолжит делать политические заявления на собственных концертах, его попросту перестанут приглашать на концерты.
Вечерний курьер 04:56
Общество
Россияне потратили на большой распродаже Aliexpress 17 млрд рублей
«Aliexpress Россия» – совместное предприятие Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафона» и Российского фонда прямых инвестиций, его создание завершилось в октябре 2019 г. Ранее сервис «Яндекс.Касса» оценил, что траты россиян на распродажах к 11 ноября в 2019 г. выросли в 17 раз по сравнению с обычными днями, число заказов – в 9,2 раза.
Ведомости 05:00
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Шоу-бизнес
Темниковой сорвали три концерта на Дальнем Востоке
Культуромания вчера в 00:13
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Вести.Ru 04:29
Гаджеты
В России предлагают настоящие разноцветные AirPods Pro
Модифицированные AirPods Pro оказались тяжелее оригинала, но Caviar не уточняет насколько. Такие наушники обойдутся в 4 320 000 рублей.
iXBT.com 04:17
Кино
Состоялась премьера четвертого сезона анимационного сериала «Рик и Морти»
REGNUM вчера в 12:29
Общество
В Москве состоялась премьера фильма «Грех»
С помощью фильма «Грех» Андрей Кончаловский попытался проникнуть в мир человека эпохи Возрождения, со всеми его предрассудками и верованиями, борющегося с властными людьми своего времени, и находящегося в конфликте со своей семьей и, в первую очередь, с самим собой.
Inc-news.ru вчера в 11:32
Политика
Коломойский выступил за восстановление связей с Россией
Украинский бизнесмен-миллиардер Игорь Коломойский высказался за прекращение вооруженного конфликта на востоке страны и восстановление отношений между Украиной и Россией.
ТАСС 05:40
Происшествия
В СК начался допрос фигуранта дела об угрозах судье Мосгорсуда
В здание Следственного комитета в Москве доставили Алексея Вересова, одного из двух фигурантов дела об угрозах судье Мосгорсуда и о призывах к экстремизму.
Интерфакс вчера в 04:08
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Культуромания 03:12
Финансы
Минфин снизит долю доллара в ФНБ
Минфин в 2020 году поменяет валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара США.
Российская газета 04:45
Политика
В Госдуме рассказали о поправках в законопроект о СМИ-иноагентах
Комитет Госдумы по информтехнологиям, информационной политике и связи получил десять поправок в законопроект о СМИ-иноагентах, который готовится ко II чтению в нижней палате парламента, сообщила пресс-служба комитета.
Rambler News Service вчера в 06:22
Политика
Минск пообещал не повторять ошибок Украины в желании сблизиться с ЕС
Белоруссия не хочет повторить ошибок Украины в стремлении сблизиться с Евросоюзом.
Росбалт 04:21
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Футбол
Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.
РБК вчера в 08:05
Общество
Кириллу Терешину удалили синтол из «рук-базук»
Российскому блогеру Кириллу Терешину, более известному по прозвищу «руки-базуки», провели операцию по удалению синтола из плечей обеих рук в московской клинике.
Gazeta.SPb вчера в 07:18
Здоровье
Названы симптомы рака мозга, которые путают со старением
Специалисты утверждают, что подобные проявления заболевания легко спутать со старением организма, и многие люди не обращаются за помощью к медицинским работникам.
Дни24 04:36
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота
Коммерсантъ вчера в 07:16