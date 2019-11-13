Происшествия
РБКМВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15
Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 02:21, Ашберн
Общество
Грета Тунберг вернется из США в Европу на катамаране
Шведская активистка Грета Тунберг, отказавшаяся от авиаперелетов из-за вредных выбросов, отправится из США в Мадрид на 15-метровом катамаране, чтобы попасть на 25-ю конференцию Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25).
ТАСС 01:13
Общество
Сотрудница Госдепа США похвасталась фальшивым снимком на обложке Time
Сотрудница Госдепартамента США Мина Чан приукрасила свои достижения снимком на обложке журнала Time, который оказался поддельным.
REGNUM 00:44
Авто
УАЗ выпустит необычный фургон на базе УАЗ «Профи»
Ульяновский автозавод запустит «в серию» новый многофункциональный фургон на базе УАЗ «Профи», построенный совместно Коломенским опытно-механическим заводом.
Автоновости дня вчера в 23:43
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag вчера в 09:32
Общество
Владельцу толстого кота посоветовали обратиться в прокуратуру
Российская газета 00:37
Армия и оружие
Российская армия получит тяжелую огнеметную систему ТОС-2
К маю 2020 года на вооружение российской армии должна поступить перспективная тяжелая огнеметная система ТОС-2 (ранее известная как «Тосочка»), рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.
Известия вчера в 20:10
Авто
Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
110km.ru вчера в 16:30
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
«Ведомости» узнали о планах поднять штрафы за хулиганство в пять раз
Российское правительство разрабатывает новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает увеличение штрафов за хулиганство в пять раз.
RT на русском 01:43
Происшествия
Поджог микроавтобусов для фотовидеофиксации в Раменском попал на видео
В Сети появилось видео поджога 13 микроавтобусов на базе Ford Transit, на которых были установлены мобильные комплексы для фото- и видеофиксации нарушений скорости на дороге.
Известия вчера в 10:34
Экономика
Российский рынок акций стал самым доходным для инвесторов в 2019 году
Доходность российского рынка акций для инвесторов оказалась в 2019 году выше, чем других подобных мировых рынках.
Forbes 01:17
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По информации телеграм-канала «Мутко против» футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings вчера в 13:33
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform вчера в 03:00
Общество
Путин сократил рабочий день для жительниц сел
Российская газета вчера в 14:30
Происшествия
Кабель правительственной связи украли в Москве
В Москве произошла кража фрагмента кабеля правительственной связи.
РЕН ТВ вчера в 23:57
Армия и оружие
Минобороны получило заключительную партию РСЗО «Торнадо-Г»
Подразделениям министерства обороны России отправили заключительную партию боевых машин из состава реактивных систем залпового огня "Торнадо-Г".
Российская газета вчера в 09:25
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов может завершить карьеру после боя с Фергюсоном
Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, выступающий в легком весе, намекнул на то, что в 2020 году после поединка против Тони Фергюсона, может завершить карьеру и отметил, что главным боем в его карьере стал поединок против Конора Макгрегора год назад.
Лезги газет вчера в 03:39
Политика
МИД: РФ приветствует решение Мексики предоставить Моралесу убежище
Россия приветствует решение мексиканских властей предоставить политическое убежище бывшему президенту Боливии Эво Моралесу.
Российская газета 01:17
Футбол
Игроки «Ювентуса» ждут извинений от Роналду
Игроки "Ювентуса" ждут извинений от Роналду за его поступок.
Soccer.ru вчера в 07:11
Шоу-бизнес
45-летнюю Натали поздравляют с четвертой беременностью
45-летняя певица Натали (Наталья Рудина) ненароком спровоцировала слухи о беременности.
Вечерний курьер вчера в 06:11
Происшествия
Найдена пропавшая в Ставрополе школьница
Пропавшую в Ставрополе 16-летнюю школьницу нашли живой.
Газета.Ru 01:59
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия вчера в 07:32
Авто
Kia рассекретила внешность модели Kia Optima нового поколения
Компания KIA опубликовала первые изображения нового серийного седана KIA K5 для корейского рынка, известного в России под названием Optima.
Автоновости дня 11 ноября в 23:23
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° вчера в 05:22
Интернет
Facebook запустил новый сервис электронных платежей – Facebook Pay
Facebook сообщает, что со временем сервис электронных платежей станет доступным для пользователей из других стран, также появится возможность использовать Facebook Pay в Instagram и WhatsApp.
Полит.ру вчера в 21:58