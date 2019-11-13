Происшествия

РБКРБКМВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

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Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
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МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

РБКвчера в 16:00

Главу «Мани Фанни Онлайн» Шустова подозревают в мошенничестве

Коммерсантъ01:11

Глава микрофинансовой компании из топ-15 подозревается в мошенничестве

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