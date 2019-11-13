Происшествия

РБКРБКМВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
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Глава микрофинансовой компании стал фигурантом уголовного дела

Право.ру02:58

В отношении гендиректора микрофинансовой организации «Мани Фанни» возбуждено уголовное дело

ГЛАС.RU02:40

СМИ узнали об уголовном деле против экс-главы рухнувшей микрофинансовой компании из топ-15

Банки.ру00:59

Руководство микрофинансовой организации «Мани Фанни» заподозрили в мошенничестве

АН Между строк02:04

Главу «Мани Фанни Онлайн» Шустова подозревают в мошенничестве

Коммерсантъ01:11

Глава микрофинансовой компании из топ-15 подозревается в мошенничестве

Комсомольская правда02:10

МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

РБКвчера в 16:00
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Общество

Медведев поручил решить проблему с водоснабжением в алтайском селе

Премьер РФ Дмитрий Медведев поручил главе сельсовета села Санниково в Алтайском крае решить проблему с водоснабжением одного из домов в этом населенном пункте после того, как с соответствующей проблемой к главе правительства обратилась местная жительница.
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Виктор Гончаренко прибыл на заседание КДК РФС

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Штрафы за хулиганство вырастут в пять раз

По информации издания, новая версия кодекса предусматривает наказание за мелкое хулиганство в виде штрафа в размере 3-5 тысяч рублей (сейчас 500 рублей и 1 тысяча), также допускается назначение обязательных работ до 40 часов.
Lenta.ru 00:35
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru 04:29
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МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН

В 2017 году Украина подала иск к России в Международный суд ООН.
РБК вчера в 10:52
Общество

Путин одобрил внедрение в России нового налога

Президент России Владимир Путин согласился внедрить по всей России новый налог для самозанятых.
Инвест-Форсайт 11 ноября в 11:00
Происшествия

Главу ростовского управления ФСИН подозревают в разглашении гостайны

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании руководителей ростовского главка ФСИН России стало известно 13 ноября.
REGNUM 05:03
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Экс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

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Происшествия

На Урале бывшего судью объявили в розыск по делу о педофилии

Следователи объявили в розыск бывшего судью Коркинского городского суда Челябинской области Сергея Югова, который подозревается в развратных действий в отношении двух не достигших 16-летнего возраста девочек.
REGNUM 04:16
Политика

Депутаты Мосгордумы требуют проверить прокурора Москвы

Глава фракции «Яблока» Максим Круглов и представитель КПРФ Елена Шувалова отреагировали на расследование ФБК.
Эхо Москвы вчера в 18:04
Армия и оружие

Первые гиперзвуковые «Авангарды» встанут на вооружение до конца года

Вести.Ru 03:36
Кино

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество

Сотрудница Госдепа сфальсифицировала обложку Time с ее лицом

Сотрудницу Госдепартамента США Мину Чан уличили в приукрашивании резюме и создании поддельной обложки журнала Time с ее лицом.
ФАН 02:55
Общество

Два человека погибли в пострадавшей от наводнения Венеции

Два человека погибли на острове Пеллестрина в коммуне Венеция из-за рекордного подъема воды. Об этом сообщает агентство ANSA.
РБК 04:46
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Общество

Путин наградил орденом Бориса Ротенберга

Президент Владимир Путин наградил бизнесмена Бориса Ротенберга орденом Александра Невского.
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Политика

Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
REGNUM 03:56
Общество

Стал известен размер пособия по беременности и родам на 2020 год

Максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет с 1 января, информирует РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования (ФСС).
Газета.Ru 04:25
Происшествия

Задержан третий подозреваемый по делу об угрозах судье Мосгорсуда

В столичном аэропорту Внуково задержан Евгений Ерзунов — третий фигурант уголовного дела об угрозах убийством судье Мосгорсуда.
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У Intel теперь есть свой T1000. Компания представила специализированные процессоры платформы Nervana

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Названо число переехавших в российский Крым украинцев

С момента воссоединения Крыма с Россией на полуостров переехало около 50 тысяч украинцев.
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Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатейших компаний России накопили около 3,4 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на опубликованную Росстатом бухгалтерскую отчётность.
RT на русском 05:19
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Анастасия Костенко показала беременный живот в купальнике

Беременная вторым ребенком модель Анастасия Костенко показала округлившийся живот в купальнике.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Происшествия

В Кузбассе задержали начальника колонии после обысков

В рамках расследования уголовного дела следователями совместно с сотрудниками ФСБ и сотрудниками полиции Новокузнецка проведены обыски в исправительном учреждении, в офисах подрядных организаций, квартире начальника исправительного учреждения.
ТАСС 04:12
Экономика

Названо число проблемных новостроек в России

Более 3,2 тыс. жилых домов в 75 российских субъектах признаны проблемными, а пострадавшими по ним — около 300 тыс. семей.
РБК 05:03
Экономика

«Газпром» отменил размещение евробондов из-за риска потерять деньги

Последнее размещение в этом году "Газпром" провел в феврале (на $1,25 млрд под 5,15% годовых).
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Происшествия

Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на «раскрутку» Telegram

В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала.
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Общество

Верховный суд усилил защиту подавших декларации об амнистии капиталов

Верховный суд России усилил защиту предпринимателей, подавших декларации в рамках закона об амнистии капиталов.
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На Россию надвигаются аномальные холода

На Урал и Сибирь надвигается аномально холодная погода — во второй половине текущей недели на восточной территории России ожидается арктический антициклон.
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Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
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