Происшествия
Секрет фирмыГлаву топовой микрофинансовой компании обвинили в мошенничестве
Гендиректор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов стал подозреваемым в деле о мошенничестве в особо крупных размерах. Помимо него в фигурантах дела числятся ещё несколько «неустановленных лиц». Ранее компанию исключили из реестра Центробанка за подделку отчётов.
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Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.РБКвчера в 16:00
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Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве против «Мани Фанни Онлайн»
Народные новости08:17
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