Происшествия
Секрет фирмыГлаву топовой микрофинансовой компании обвинили в мошенничестве
Гендиректор микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов стал подозреваемым в деле о мошенничестве в особо крупных размерах. Помимо него в фигурантах дела числятся ещё несколько «неустановленных лиц». Ранее компанию исключили из реестра Центробанка за подделку отчётов.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.РБКвчера в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о мошенничестве против «Мани Фанни Онлайн»
Народные новости08:17
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 08:30, Ашберн
Происшествия
Дело о смерти девочки в Артеке передано в центральный аппарат СК
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 15-летней девочки в МДЦ «Артек».
RT на русском 07:14
Политика
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском 08:18
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 06:12
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Интерфакс 04:43
Происшествия
Задержан начальник ростовского главка ФСИН
Как подчеркнул Максименко, это задержание будет предостережением другим госслужащим, недовольным своим материальным положением и решившим нечестным путем улучшить его.
РИА Новости 05:53
Футбол
Гончаренко дисквалифицирован на два матча за оскорбление судьи
Российская газета 07:55
Общество
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к морозам
Зоопарки Сибири и Урала начали готовить животных к первым серьезным холодам предстоящей зимы.
ТАСС 07:16
Политика
Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млрд
Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку, а также "обходной путь" урегулирования ситуации с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Газета.Ru 01:05
Общество
Песков не стал комментировать инцидент с толстым котом и самолетом
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать решение "Аэрофлота" аннулировать мили хозяину толстого кота, которого тот подменил на взвешивании, чтобы не сдавать питомца в багаж на рейсе "Аэрофлота" Москва-Владивосток.
РИА Новости 08:08
Армия и оружие
«Ведомости»: в Сирии сменился командующий российской группировкой
На место командующего российской группировкой войск в Сирии в сентябре назначали замначальника Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Александра Чайко, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на близкий к Минобороны источник.
Коммерсантъ 07:49
Политика
Около 50 тысяч украинцев переехали в российский Крым
Около 50 тыс. украинцев переехали на полуостров с момента воссоединения Крыма с Россией, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.
RT на русском 07:21
Культура
People назвал самого сексуального мужчину
Журнал People назвал самым сексуальным из ныне живущих мужчин американского певца Джона Ледженда.
Известия 03:06
Происшествия
Замгендиректора РКЦ «Прогресс» погиб в ДТП
РИА Новости 06:15
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Lenta.ru 08:11
Общество
Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну
Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.
РБК 06:40
Происшествия
Во Внукове задержали третьего фигуранта дела об угрозах судье
В столичном аэропорту Внуково задержан мужчина, угрожавший убийством судье Мосгорсуда.
Вести.Ru 05:20
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Ведомости 04:37
Политика
Украина обещает «отреагировать» на запуск поездов по Крымскому мосту
РИА Новости Крым 08:22
Общество
Мать Заворотнюк начала нарушать ПДД после заболевания дочери
После сообщений о тяжелом заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк камеры видеонаблюдения стали часто фиксировать нарушения правил ПДД автомобилем, который она подарила своей матери.
Газета.Ru 06:50
Общество
Максимальная сумма декретных пособий вырастет до 322 тыс. рублей
«Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2020 года составит 322 190,40 руб.»,— сообщил ФСС (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 02:38
Экономика
Росстат отчитался об ускорении экономики почти в два раза
Экономика России, по предварительной оценке Росстата, выросла в третьем квартале года на 1,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.
РБК 08:01
Армия и оружие
Генерал ФСБ рассказал, как контрразведка помогла создать новое оружие
В целом, военная контрразведка в начале "нулевых" годов была одним из основных инструментов, благодаря которому удалось возродить российскую армию и нарастить ее мощь, отметил генерал.
РИА Новости 06:40
Политика
В Кремле рассказали о подготовке к саммиту в «нормандском формате»
В Кремле считают, что осталось еще много "домашней работы" для подготовки саммита в "нормандском формате" по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:42
Политика
Песков прокомментировал дело об импичменте Трампа
Импичмент президента США Дональда Трампа не является делом Кремля, но в "скандальных" историях с упоминанием РФ ничтожно мало правды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:04
Экономика
«Ростелеком» рассказал о деталях сделки по покупке Tele2
Средства на покупку 27,5% (66 млрд рублей) "Ростелеком" получит от ВТБ, который выкупит допэмиссию компании по цене 93,21 рубля за обыкновенную акцию.
Российская газета 08:08