Происшествия

РБКРБКМВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
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Глава микрофинансовой компании стал фигурантом уголовного дела

Право.ру02:58

В отношении гендиректора микрофинансовой организации «Мани Фанни» возбуждено уголовное дело

ГЛАС.RU02:40

МВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15

РБКвчера в 16:00

Руководство микрофинансовой организации «Мани Фанни» заподозрили в мошенничестве

АН Между строк02:04

Главу «Мани Фанни Онлайн» Шустова подозревают в мошенничестве

Коммерсантъ01:11

СМИ узнали об уголовном деле против экс-главы рухнувшей микрофинансовой компании из топ-15

Банки.ру00:59

Глава микрофинансовой компании из топ-15 подозревается в мошенничестве

Комсомольская правда02:10
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Футбол

Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме

По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Футбол

Футболист Исо Каньенда рассказал о нападении скинхеда

Pravda.Ru 02:54
Армия и оружие

Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии

Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК вчера в 06:43
Общество

Грета Тунберг поедет на саммит через океан на катамаране

Борец за экологию из Швеции Грета Тунберг выступила с заявлением о том, что планирует переплыть Атлантический океан из Америки в Мадрид на катамаране.
ФедералПресс 03:43
Политика

Создатель «Белых касок» найден мертвым со множественными переломами

В организации «Белые каски» подтвердили смерть одного из основателей Джеймса Ле Мезюрье, передает RT.
Собеседник 11 ноября в 09:33
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Происшествия

Российская школьница умерла в «Артеке»

В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».
Lenta.ru 03:42
Происшествия

Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ прокомментировал условия в СИЗО

RT на русском 11 ноября в 22:51
Финансы

Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ

В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.
РБК 03:44
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика

Лисин заплатил крупнейший НДФЛ с прибыли офшора

Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин выплатил крупнейший подоходный налог в России.
Газета.Ru 11 ноября в 13:30
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour

Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Шоу-бизнес

Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Политика

Белоруссия назвала условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал об условиях подписания дорожных карт по интеграции с Российской Федерацией.
iReactor 03:02
Шоу-бизнес

Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Общество

Медведев пообщался с жителями села Санниково

ТАСС 03:23
Технологии

К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update

К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Футбол

Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году

Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.
RT на русском вчера в 10:33
Хоккей

Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие

У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Происшествия

ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете

Российская газета 02:25
Общество

Илон Маск построит первый европейский завод Tesla в Берлине

Глава компании Илон Маск пообещал построить первый европейский завод по производству электромобилей Tesla в Берлине.
Автоновости дня 02:58
Происшествия

Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.
РБК 03:26
Армия и оружие

Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада»

Сегодня в результате израильского удара с воздуха по Сектору Газа убит полевой командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ате.
ANNA-News вчера в 04:01
Гаджеты

Смартфон Realme X2 Pro с 64-Мп камерой вышел в Европе

С сегодняшнего дня в Европе стартовали продажи флагманского смартфона Realme X2 Pro, дебют которого состоялся в октябре этого года.
MobiDevices вчера в 10:48
Здоровье

Как чиновники отреагировали на публикации о закрытии физиотерапии в Керчи

Во время приватной беседы с депутатом госсовета Крыма Владимиром Батуренко были затронуты вопросы недавних публикаций в СМИ, которые повествовали о крайней обеспокоенности жителей города в связи с возможным расформированием физиотерапевтического отделения (далее ФТО) и намерением главврача перенести процедурные кабинеты в другие здания на удалении от больницы.
Ридус 03:44
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

Многим пользователям сети вспомнилась сценка "Уральских пельменей" с бабушкой, донимающей внука своим "И-и-игорь".
Газета.Ru 03:01
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь

В картофеле и моркови содержится крахмал, а когда эти овощи прошли термическую обработку, то в них повышается гликемический индекс, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, нужно быть особенно осторожными при употреблении этих овощей.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Общество

Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год

Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.
RT на русском 03:04
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