Происшествия
РБКМВД возбудило дело против главы микрофинансовой компании из топ-15
Гендиректор МФК «Мани Фанни» Александр Шустов и неустановленные лица стали подозреваемыми в деле о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса), возбужденном отделом МВД по столичному району Арбат.
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Футбол
Сборная России по футболу отказалась играть в новой форме
По информации пресс-службы РФС, болельщики сборной России не увидят на футболистах своей национальной сборной в играх против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября) нового комплекта формы, презентованного на прошлой неделе в Москве компанией Adidas.
Евразия Daily 03:05
Футбол
Футболист Исо Каньенда рассказал о нападении скинхеда
Pravda.Ru 02:54
Армия и оружие
Лавров обвинил США в создании квазигосударства на востоке Сирии
Соединенные Штаты намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударства и контролировать нефтяные месторождения.
РБК вчера в 06:43
Общество
Грета Тунберг поедет на саммит через океан на катамаране
Борец за экологию из Швеции Грета Тунберг выступила с заявлением о том, что планирует переплыть Атлантический океан из Америки в Мадрид на катамаране.
ФедералПресс 03:43
Политика
Создатель «Белых касок» найден мертвым со множественными переломами
В организации «Белые каски» подтвердили смерть одного из основателей Джеймса Ле Мезюрье, передает RT.
Собеседник 11 ноября в 09:33
Общество
«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом
Известия вчера в 09:27
Происшествия
Российская школьница умерла в «Артеке»
В октябре было возбуждено уголовное дело по факту смерти 12-летнего мальчика из Санкт-Петербурга, отдыхавшего в «Артеке».
Lenta.ru 03:42
Происшествия
Обвиняемый в убийстве доцент СПбГУ прокомментировал условия в СИЗО
RT на русском 11 ноября в 22:51
Финансы
Минфин объявил о планах сокращения доли доллара в ФНБ
В начале ноября о планах Минфина сократить долю доллара США в ФНБ до уровня, используемого ЦБ при формировании своих золотовалютных резервов, сообщало со ссылкой на источник в ведомстве агентство Reuters.
РБК 03:44
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Экономика
Лисин заплатил крупнейший НДФЛ с прибыли офшора
Основной владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин выплатил крупнейший подоходный налог в России.
Газета.Ru 11 ноября в 13:30
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко стала женщиной года по версии Glamour
Телеведущая Регина Тодоренко получила приз в номинации "Женщина года" по версии журнала Glamour.
Газета.Ru вчера в 20:49
Шоу-бизнес
Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире
Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform 11 ноября в 18:03
Политика
Белоруссия назвала условие подписания дорожных карт по интеграции с РФ
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас рассказал об условиях подписания дорожных карт по интеграции с Российской Федерацией.
iReactor 03:02
Шоу-бизнес
Боярская опубликовала в Instagram новое фото со съёмок
Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская выложила на своей странице в Instagram новую фотографию.
Neva.Today вчера в 05:30
Технологии
К выходу готовится новое обновление Windows 10 November 2019 Update
К выходу готовится ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update, что ранее анонсировали представители Microsoft.
Актуальные Новости 11 ноября в 11:52
Футбол
Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году
Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.
RT на русском вчера в 10:33
Хоккей
Илья Ковальчук может быть выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»
Перед матчем "королей" с "Миннесотой" стало известно, что Ковальчук будет выведен из состава "Кингз" в ближайшем будущем, сообщает Чемпионат.Com.
Вести.Ru вчера в 23:45
Армия и оружие
У берегов Израиля обнаружили российскую подлодку
Российская подводная лодка вошла в территориальные воды Израиля, но ее отогнали, утверждают израильские СМИ.
Газета.Ru вчера в 07:34
Происшествия
ФСБ изъяла 440 килограммов наркотиков из онлайн-магазина в даркнете
Российская газета 02:25
Общество
Илон Маск построит первый европейский завод Tesla в Берлине
Глава компании Илон Маск пообещал построить первый европейский завод по производству электромобилей Tesla в Берлине.
Автоновости дня 02:58
Происшествия
Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде
Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.
РБК 03:26
Армия и оружие
Израиль ликвидировал командира «Исламского джихада»
Сегодня в результате израильского удара с воздуха по Сектору Газа убит полевой командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ате.
ANNA-News вчера в 04:01
Гаджеты
Смартфон Realme X2 Pro с 64-Мп камерой вышел в Европе
С сегодняшнего дня в Европе стартовали продажи флагманского смартфона Realme X2 Pro, дебют которого состоялся в октябре этого года.
MobiDevices вчера в 10:48
Здоровье
Как чиновники отреагировали на публикации о закрытии физиотерапии в Керчи
Во время приватной беседы с депутатом госсовета Крыма Владимиром Батуренко были затронуты вопросы недавних публикаций в СМИ, которые повествовали о крайней обеспокоенности жителей города в связи с возможным расформированием физиотерапевтического отделения (далее ФТО) и намерением главврача перенести процедурные кабинеты в другие здания на удалении от больницы.
Ридус 03:44
Общество
Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях
Многим пользователям сети вспомнилась сценка "Уральских пельменей" с бабушкой, донимающей внука своим "И-и-игорь".
Газета.Ru 03:01
Здоровье
Диетолог рассказала, кому нельзя есть картошку и морковь
В картофеле и моркови содержится крахмал, а когда эти овощи прошли термическую обработку, то в них повышается гликемический индекс, поэтому людям, страдающим сахарным диабетом, нужно быть особенно осторожными при употреблении этих овощей.
Pravda.Ru вчера в 04:20
Общество
Названы размеры больничных и детских пособий на 2020 год
Размер пособия по беременности и родам за 140 дней декретного отпуска составит до 322 190 рублей, а ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до полутора лет — до 27 984 рублей.
RT на русском 03:04