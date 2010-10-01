Происшествия
КоммерсантъУ напавшего на храм в центре Москвы обнаружена марихуана
Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях (ст. 213, ст. 116 УК РФ) в отношении мужчины, который подозревается в нападении на людей с ножом в столичном храме, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Полицейские возбудили уголовное дело о побоях и хулиганстве в отношении подозреваемого, напавшего на людей в храме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.ТАСС06:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 08:18, Ашберн
Происшествия
Владимир Путин помиловал трех граждан России
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о помиловании трех граждан России.
Происшествия
Суд в Крыму арестовал на 10 суток четверых украинских браконьеров
Керченский городской суд арестовал на 10 суток четверых граждан Украины, задержанных российскими пограничниками в Азовском море за незаконный вылов рыбы.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Политика
Путин заявил о противниках бесплатного горячего питания в школах
Глава государства рассказал им о сложностях с претворением в жизнь его инициативы о обеспечению школьников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Общество
Кудрин отреагировал на фильм Дудя о ВИЧ
Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии ВИЧ в России был опубликован на его YouТube-канале 11 февраля.
Футбол
Marca назвала Смолова неприятным воспоминанием для капитана «Реала»
Испанское издание Marca опубликовало статью о нападающем "Сельты" россиянине Федоре Смолове в преддверии матча чемпионата Испании с мадридским "Реалом".
Политика
МИД назвал три условия для улучшения отношений с Европой
Как отметил Грушко, Брюссель пока не отходит от пяти принципов отношений с Россией, утвержденных в 2016 году при верховном представителе ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерике Могерини.
Общество
Кейт Миддлтон рассказала о трудностях в период беременности
Кейт Миддлтон рассказала о сложностях, перенесённых в период беременности.
Шоу-бизнес
42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро
42-летняя Екатерина Климова показала себя в образе Мэрилин Монро Примечательно, что "лайк" публикации поставил и бывший супруг Екатерины Климовой Гела Месхи.
Политика
Пашинян и Алиев обсудят в Мюнхене карабахский конфликт
В круглом столе, посвященном вопросу карабахского конфликта, примут участие глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян, 14 февраля сообщает пресс-служба Мюнхенской конференции по безопасности.
Политика
Власти Костромской области разъяснили слова Ситникова о коррупции
Пресс-служба губернатора Костромской области решила разъяснить слова своего шефа, который на пресс-конференции сказал, что страшнее коррупции — только борьба с ней.
Кино
Умерла актриса из «Секса в большом городе» Линн Коэн
Политика
Госсекретарь США Помпео в Мюнхене сделал заявление по Крыму
В начале февраля этого года украинский ресурс "Новое время" со ссылкой на источник сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео во время закрытой встречи в Киеве назвал Крым "потерянным для Украины" и отметил, что мировые игроки это понимают.
Армия и оружие
Стамбулу предрекают катастрофическое землетрясение
Пять турецких солдат погибли в Идлибе Агентство Reuters со ссылкой на источники в турецком правительстве сообщило, что силы сирийской армии атаковали наблюдательный пункт, расположенный в Тафтаназе на севере Сирии, после чего турецкие военные ответили огнем.
Происшествия
Москвичка умерла, победив в конкурсе по поеданию пирожных
Молодая москвичка погибла, поучаствовав в конкурсе по поеданию пирожных в одном из баров в центре столицы.
Шоу-бизнес
Назван размер пенсии певца Бориса Моисеева
Армия и оружие
Россия начала устанавливать контроль над главным шоссе Сирии
В Сирии российская военная полиция начала устанавливать контроль над автотрассой M5 — главным шоссе страны, которое соединяет Дамаск с центральными и северными регионами.
Происшествия
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6
В воскресенье на Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, отмечает РИА Новости.
Происшествия
В Москве мужчина с ножом напал на людей во время службы в храме
В храме Николая Чудотворца в Басманном районе Москвы мужчина с ножом напал на людей во время службы, передает РЕН ТВ.
Политика
«Газпром» ответил на слова США о перспективах «Северного потока — 2»
Шоу-бизнес
Асмус на корточках и с высунутым языком возмутила подписчиков
31-летняя российская актриса Кристина Асмус, супруга юмориста Гарика Харламова, провела опрос среди подписчиков своей страницы Instagram, какая из трех ее последних фотографий им больше нравится.
Происшествия
Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Хоккей
Фанаты хоккейного ЦСКА отказали игрокам в просьбе вернуться на трибуны
Фанаты хоккейного ЦСКА отказали игрокам своего клуба в просьбе вернуться на стадион.
Экономика
Углепром Кузбасса готовится к массовым сокращениям
Российский углепром, большая часть которого нынче сосредоточена в Кузбассе, в кризисе и в расстройстве.
Армия и оружие
На Западе увидели признаки подготовки США к войне с крупным противником
При Дональде Трампе акцент делается на подготовку к конфликту с Россией и Китаем, а также на военном сдерживании большого масштаба, от чего страдают второстепенные для Штатов регионы, приводит RT текст статьи France 24.