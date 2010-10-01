Полицейские возбудили уголовное дело о побоях и хулиганстве в отношении подозреваемого, напавшего на людей в храме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

с чего всё началось

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях (ст. 213, ст. 116 УК РФ) в отношении мужчины, который подозревается в нападении на людей с ножом в столичном храме, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

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