Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъУ напавшего на храм в центре Москвы обнаружена марихуана

Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве и побоях (ст. 213, ст. 116 УК РФ) в отношении мужчины, который подозревается в нападении на людей с ножом в столичном храме, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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с чего всё началось

Полицейские возбудили дело в отношении напавшего на людей в храме в Москве

Полицейские возбудили уголовное дело о побоях и хулиганстве в отношении подозреваемого, напавшего на людей в храме в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
ТАСС06:08

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Полиция возбудила уголовное дело против напавшего на служителей храма с ножом

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