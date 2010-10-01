Происшествия
РБКМВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве
Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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Футбол
Тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о штрафах за лишний вес
Главный тренер футбольного клуба «Уфа» выступил против излишних наказаний и штрафов.
Здоровье
Школы Братска не закрывают на карантин
Школы Братска не закроют на карантин с 17 февраля.
Футбол
Смолов забил первый гол за «Сельту» в ворота «Реала»
Нападающий Федор Смолов, на правах аренды выступающий в клубе Примеры «Сельта», забил первый мяч в ворота мадридского «Реала».
Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Российских граждан в ближайшее время может ждать эпидемия телефонного спама в связи с развитием популярной технологии, позволяющей определять номера посетителей, зашедших на сайт с мобильных устройств.
Общество
Эксперты назвали лучшие российские регионы по качеству жизни
Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье возглавили рейтинг российских регионов по качеству жизни, подготовленный агентством «РИА Новости».
Футбол
Педро Роша и Витиньо выиграли Суперкубок Бразилии с «Фламенго»
«Фламенго» в матче за трофей победил «Атлетико Паранаэнсе» со счетом 3:0. В составе «Фламенго» обладателями Суперкубка стали Педро Роша и Витиньо Права на Рошу до сих пор принадлежат московскому «Спартаку».
Общество
В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек
Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что, если Россия не доставит обещанный объем нефти, Минск начнет забирать ее из транзитной трубы.
Футбол
«Спартак» обыграл «Арарат» в товарищеском матче
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Общество
Во Владивостоке за сутки выпала месячная норма снега
Циклон принес во Владивосток 15 мм снега за сутки, что соответствует месячной норме осадков для февраля.
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
Кино
«Соник в кино» возглавил американский бокс-офис
Лидером американского бокс-офиса по итогам 14-16 февраля стал фильм "Соник в кино".
Политика
Трамп заявил, что Россия не должна поддерживать действия САР в Идлибе
Президент США Дональд Трамп в разговоре с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что Россия не должна поддерживать действия сирийских военных в Идлибе, сообщила пресс-служба Белого дома.
Происшествия
Настоятель храма в Москве рассказал, как обезвредили напавшего с ножом
Напавшего с ножом в Никольском храме в Москве удалось задержать благодаря своевременным действиям прихожан и полиции, рассказал РИА Новости настоятель храма протоиерей Кирилл Сладков.
Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Футбол
Ротенберг подтвердил, что Шатов отказался переходить в «Сочи»
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг подтвердил информацию о том, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов не перейдет в черноморский клуб.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Футбол
УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в еврокубках
УЕФА отстранил клуб из-за нарушения финансового фэйр-плей. Помимо этого команду обязали выплатить штраф в размере €30 млн.
Происшествия
Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.
Политика
МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Норвежские дипломаты ответили отказом на предложение российского министра иностранных дел Сергея Лаврова провести двусторонние консультации по Шпицбергену.
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Армия и оружие
Асад и Рухани сделали заявления по войне в Сирии
Враждебные Сирии государства продолжают защищать террористов, заявил глава государства Башар Асад при встрече со спикером парламента Ирана Али Лариджани в Дамаске.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева делает подтяжки лица, чтобы сохранить молодость
Алла Пугачева призналась, что не раз делала пластические операции.
Армия и оружие
Боевики бросили в бой захваченный Т-90 сирийской армии
Захваченный недавно боевиками Т-90, принадлежавший сирийской армии, в настоящее время воюет уже против своих бывших владельцев.
Армия и оружие
Ракетный удар был нанесен по военной базе США в Багдаде
Как пишет РИА Новости, военная база сил коалиции в Багдаде подверглась вероятному ракетному удару.
Общество
Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области
У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.