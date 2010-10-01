Происшествия

РБКРБКМВД возбудило дело против подозреваемого в нападении на храм в Москве

Сотрудники полиции завели уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Липецкой области, который нанес ножевые ранения двум людям во время богослужения в храме в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
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Полиция возбудила уголовное дело против напавшего на служителей храма с ножом

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