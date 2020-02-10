Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу. Об этом говорится в сообщении министерства. Новые бланки изготовлены типографским способом, на них есть элементы защиты от подделок.

МВД ввело новые бланки для справок о судимости

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