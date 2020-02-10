Общество

REGNUMREGNUMМВД ввело новые бланки для справок о судимости

Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу. Об этом говорится в сообщении министерства. Новые бланки изготовлены типографским способом, на них есть элементы защиты от подделок.
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Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

РИА Новости06:15

В России вступили в силу правила о предоставлении новых справок о судимости

Газета.Ru06:33

Бланки справок о судимости получили дополнительную защиту

News.ru07:02

Вскоре и по QR-коду

Российская газета07:40

МВД усилило защиту справок о судимости от подделок

Известия06:35

МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

Комсомольская правда10:42

Справки о судимости можно получить через интернет

Тихорецкие вести07 февраля в 23:32
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Общество

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В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru 16:16
Общество

Власти рассказали о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

BFM.ru 01:48
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Политика

Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы

Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
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Общество

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Происшествия

Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

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Тротц отметил, что поставил бы деньги на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Тротц провёл четыре сезона у руля "столичных".
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Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при

Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
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Названы признаки заболевания щитовидной железы

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ToDay News Ufa 08 февраля в 13:47
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В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах

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Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
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Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
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Общество

Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
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Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году, могут закончиться к концу марта, сообщил своим дилерам АвтоВАЗ.
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