Общество
REGNUMМВД ввело новые бланки для справок о судимости
Приказ МВД о выдаче на новых бланках справок о наличии или отсутствии судимости у граждан РФ вступил в силу. Об этом говорится в сообщении министерства. Новые бланки изготовлены типографским способом, на них есть элементы защиты от подделок.
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Общество
В ВОЗ назвали текущую ситуацию с коронавирусом «верхушкой айсберга»
Распространение нового типа коронавируса может ускориться, а текущая ситуация с заболеванием - лишь "верхушка айсберга".
Общество
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Наука
Впервые создан фермент с двумя небиологическими группами
В новой работе исследователи впервые продемонстрировали фермент, содержащий две искусственные группы, которые могут выступать в качестве каталитических центров для небиологических реакций.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Происшествия
Уголовное дело завели на «Свидетелей Иеговы» в Забайкалье
В Забайкалье следователи возбудили уголовное дело на местную религиозную организацию. Ее подозревают в экстремистской деятельности.
Армия и оружие
«Панцири» на Хмеймиме отразили две атаки дронов
Комплексы ПВО "Панцирь" на авиабазе Хмеймим отразили две атаки дронов вечером 9 февраля, пострадавших и разрушений нет.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Общество
Кынев назвал бесстыдством факты из расследования «Чита.Ру» о предвыборном проекте Осипова
Забайкалье отличается тем, что там размах финансирования кампании вне избирательных фондов просто колоссальный и в разы превышал официальную.
Здоровье
Онколог Дорофеев назвал способ снизить риск заболевания раком
Прежде всего, для уменьшения риска возникновения онкологии, гражданам, по словам медика, следует регулярно проходить осмотры.
Политика
Лукашенко толкнул натовцам российские военные секреты – эксперт
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире youtube-канала PolitWera рассказал полковник запаса, бывший сотрудник центрального аппарата МО РФ, участник рабочей группы по созданию региональной группировки войск (сил) РФ и РБ в Белоруссии Владимир Трухан.
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Хоккей
Тротц: «Поставил бы на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки»
Тротц отметил, что поставил бы деньги на то, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Тротц провёл четыре сезона у руля "столичных".
Спорт
Российские гимнастки победили на московском этапе серии Гран-при
Российские гимнастки победили во всех упражнениях на московском этапе серии Гран-при.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Футбол
Васильев выяснит, дошли ли выплаты «Монако» за Головина его школе
Бывший вице-президент и генеральный директор "Монако" Вадим Васильев заявил, что намерен прояснить вопрос солидарных выплат футбольной школе города Калтан, воспитанником которой является полузащитник "Монако" Александр Головин.
Здоровье
Названы признаки заболевания щитовидной железы
Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
Футбол
«Тинькофф Банк» станет титульным спонсором РПЛ
Банк станет новым титульным спонсором чемпионата России по футболу, какими до этого были «Росгосстрах» и «СОГАЗ».
Происшествия
В Москве арестовали пранкера, имитировавшего приступ от «коронавируса»
Черемушкинский суд Москвы арестовал на месяц за хулиганство пранкера Кароматулло Джаборова, который имитировал в метро приступ, якобы вызванный вирусной инфекцией, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.
Кино
В Netflix рассказали о запрещенных к показу сериалах
Компания Netflix впервые опубликовала список фильмов и сериалов, запрещенных к показу в ряде стран.
Экономика
Экономист Делягин назвал катастрофой возможную приватизацию Сбербанка
Правительство РФ стремится к приватизации Сбербанка, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Происшествия
В Москве кинотеатр «Октябрь» эвакуировали во время премьеры «Лед 2»
Короткое замыкание произошло в электрооборудовании кинотеатра "Октябрь" на Новом Арбате в центре Москвы, людей эвакуировали в целях безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Футбол
Понсе: мы созванивались с Шуниным, я извинился перед ним
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе рассказал, что лично принёс извинения голкиперу «Динамо» Антону Шунину, которому он попал в грудь ногой в матче чемпионата России.
Кино
«Холоп» первым из российских фильмов собрал в прокате 3 млрд рублей
Фильм «Холоп» режиссера Клима Шипенко собрал в прокате 3 млрд рублей, сообщает РБК. Фильм вышел в прокат 26 декабря.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, увеличилось на 60 человек и достигло 130.
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei и Honor получили стабильную версию Android 10
Ранее обновляться начали устройства Honor 10 и Honor View 10.
Авто
Госсредства на льготное автокредитование могут закончиться в марте
Средства, выделенные государством на льготное автокредитование в 2020 году, могут закончиться к концу марта, сообщил своим дилерам АвтоВАЗ.