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МВД выделят 1,35 млрд руб. премий из резервного фонда правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,35 млрд руб. из резервного фонда правительства на премирование сотрудников МВД.
Коммерсантъ
Каждый сотрудник МВД должен быть премирован минимум на 2 тыс. руб., отмечено в распоряжении.
Коммерсантъ
Средства на премии выделяются в 2021 году.
Коммерсантъ
Ведомству поручено отчитаться перед правительством РФ до 1 февраля 2022 года.
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МВД выделят 1,35 млрд руб. премий из резервного фонда правительства
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