КоммерсантъМВД выделят 1,35 млрд руб. премий из резервного фонда правительстваПремьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,35 млрд руб. из резервного фонда правительства на премирование сотрудников МВД.КоммерсантъКаждый сотрудник МВД должен быть премирован минимум на 2 тыс. руб., отмечено в распоряжении.КоммерсантъСредства на премии выделяются в 2021 году.КоммерсантъВедомству поручено отчитаться перед правительством РФ до 1 февраля 2022 года.Аргументы неделиЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuКомсомольская правдаФАНA42.RUНовая газетаKU66.RUРамблерSolenka.infoКарелинформЭкономика сегодняНародные новостиПодробнее о событииМВД выделят 1,35 млрд руб. премий из резервного фонда правительстваКоммерсантъвчера в 10:53Правительство России выделило на премии силовикам 1,3 миллиарда рублейКомсомольская правдавчера в 08:11Власти РФ направили свыше миллиарда рублей на премии сотрудникам МВДЭкономика сегоднявчера в 02:18Более миллиарда рублей поступит на премии силовикам в РоссииФАНвчера в 02:13Более миллиарда рублей выделили на премии силовикам в РоссииРИА Сахалин-Курилывчера в 23:24Правительство РФ выделило более миллиарда рублей на премии сотрудникам МВДГлобалМСК.рувчера в 22:30Курганская область получит сотни миллионов от правительства РФURA.Ruвчера в 20:53Показать ещёОценить386Поделиться