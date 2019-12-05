Общество

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Министр заявил, что инициатива такого нововведения не принадлежит возглавляемому им ведомству. Вместе с тем, добавил Колокольцев, МВД выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомагистралях.
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с чего всё началось

МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
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Владимир Колокольцев
Российский юрист
Российский государственный деятель, юрист. Министр внутренних дел Российской Федерации с 21 мая 2012 года. Генерал полиции Российской Федерации. Начальник Главного управления МВД России по Москве с 24 марта 2011 по 21 мая 2012 годы, начальник Главного управления внутренних дел Москвы с 7 сентября 2009 года по 24 марта 2011 года.
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