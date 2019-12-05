Общество
РИА НовостиМВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
Министр заявил, что инициатива такого нововведения не принадлежит возглавляемому им ведомству. Вместе с тем, добавил Колокольцев, МВД выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомагистралях.
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с чего всё началось
В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.РИА Новостивчера в 11:30
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Колокольцев выступил против снижения нештрафуемого лимита с 20 до 10 км/ч
Комсомольская правдавчера в 11:55
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