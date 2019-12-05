В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.

с чего всё началось

Министр заявил, что инициатива такого нововведения не принадлежит возглавляемому им ведомству. Вместе с тем, добавил Колокольцев, МВД выступает за то, чтобы увеличить разрешенные скорости на автомагистралях.

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