Общество
РИА НовостиМВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости
В МВД России выступили против возможности понижения ненаказуемого порога превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил руководитель ведомства Владимир Колокольцев.
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Общество
Во Франции началась всеобщая забастовка против пенсионной реформы
5 декабря во Франции по призыву всех профсоюзов началась всеобщая бессрочная забастовка против правительственной пенсионной реформы, сообщает сайт Всеобщей конфедерации труда (Confederation Generale Travail/CGT) – крупнейшего и старейшего профсоюза Франции, который и был инициатором этой акции протеста.
Армия и оружие
ВКС России нанесли удар по боевикам в Сирии
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео в России в 2019 году
YouTube составил рейтинг самых просматриваемых видео русскоязычного сегмента в 2019 году. Об этом рассказали в "Google Россия".
Общество
ФБК: Жена Медведева летала на частном самолете за 50 млн долларов
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери
Дочь известного исполнителя Филиппа Киркорова Алла-Виктория 26 ноября отметила день рождения.
Общество
Обвинение попросило четыре года колонии студенту ВШЭ Егору Жукову
Экономика
Киев заявил о взыскании с «Газпрома» 2 миллиардов долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев рассказал о процедуре взыскания долгов с "Газпрома" по иску, удовлетворенному Стокгольмским арбитражем.
Политика
МИД Украины пригрозил Казахстану демаршем за слова Токаева о Крыме
Украина намерена принять в отношении Казахстана меры дипломатического характера из-за высказывания президента страны Касым-Жомарта Токаева о Крыме.
Армия и оружие
CNN: США могут перебросить на Ближний Восток до 7 тыс. военнослужащих
В среду глава пресс-службы Пентагона Алисса Фарах опровергла информацию газеты The Wall Street Journal, которая сообщила со ссылкой на должностных лиц США, что вашингтонская администрация рассматривает возможность наращивания своего военного присутствия на Ближнем Востоке за счет переброски 14 тыс. военнослужащих и десятков кораблей в целях противодействия Ирану.
Политика
На Украине запретят выезд в Россию по внутренним паспортам
Правительство Украины планирует с 1 марта 2020 года запретить гражданам своей страны пересекать государственную границу с Российской Федерации по внутренним украинским паспортам и свидетельству о рождении.
Культура
Владимир Путин наградил волонтера из Казани
Волонтером года стала жительница Казани — Инесса Клюкина.
Общество
«Ядерный чемоданчик» впервые показали в раскрытом виде
Общество
Основатели Google покинули руководящие должности в Alphabet
Сооснователи холдинга Alphabet, владеющей Google, Ларри Пейдж и Сергей Брин покинули руководящие должности.
Политика
МИД РФ ответил на «план Б» Зеленского по Донбассу
Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник президента Украины на форуме в Лондоне заявил, что на случай отсутствия прогресса в урегулировании на востоке Украины после саммита в Париже, у Киева есть «план Б».
Энергетика
Новак рассказал о цене на топливо в России
Демпфирующий механизм позволил стабилизировать топливный рынок РФ, а рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции - 2,7% с начала года против 3,7-4% в октябре 2019 года.
Общество
Le Monde сообщила о базировании «шпионов ГРУ» в Альпах
Порядка 15 "офицеров ГРУ" (ныне Главное управление Генштаба) в течение нескольких лет использовали французские Альпы как опорную базу, утверждает французское издание Le Monde со ссылкой на источники.
Транспорт
С 1 января 2020 года для автомобилистов введут новые штрафы
С 1 января 2020 года в России начинают действовать новые штрафы для автомобилистов.
Гаджеты
Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865
Компания Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 865 для смартфонов.
Политика
Трамп пообещал Небензе разобраться с невыдачей виз делегации из России
Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в ситуации с невыдачей американских виз членам российских делегаций.
Общество
В Улан-Удэ с рабочим визитом прибыл глава «РЖД» Олег Белозеров
Политика
Пранкер Лексус рассказал о телефонном разговоре с Зеленским
Российский пранкер Алексей Столяров, известный как Лексус, заявил, что ему удалось дозвониться до президента Украины Владимира Зеленского.
Биатлон
Бреза выиграла индивидуальную гонку в Эстерсунде. Куклина — пятая
Общество
Госдума добавила к алиментам выплаты на жилье для ребенка
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дополнительных выплатах, которые будут выплачиваться ребенку одним из разведенных родителей помимо алиментов, передает корреспондент «Росбалта».
Общество
В Совфеде задумались создать общую систему оплаты труда учителей
Зарплаты российских учителей необходимо привести к единому знаменателю, для чего следует создать общую для всей страны систему оплаты их труда.
Кино
Кассель в Москве сравнил Бледанс с Белуччи
Актриса Эвелина Бледанс рассказала в Instagram, что французский актер Венсан Кассель сравнил ее со своей экс-супругой, итальянской актрисой Моникой Белуччи.
Общество
Космодром «Морской старт» перебазируют в Россию
По сообщениям группы S7, Госдеп США дал разрешение на перебазирование космодрома в Россию.
Политика
Медведев ответил Тимуру Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова
Дмитрий Медведев обменялся шутками с резидентом Comedy Club Тимуром Батрутдиновым.