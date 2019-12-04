В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснили, с чем были связаны задержания более 70 фанатов московского «Спартака» в Северной столице перед матчем с «Зенитом».

МВД выступило с заявлением по поводу задержаний фанатов «Спартака»

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Снос киноцентра «Соловей» начался в Москве В центре Москвы на Дружинниковской улице начали снос одного из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы — 24-зального киноцентра «Соловей».

Экономика «Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.

Происшествия Под Ростовом полицейский застрелил мужчину, угрожавшего инспектору ДПС Сотрудник полиции в Ростовской области ликвидировал мужчину, который угрожал выстрелить из пистолета в инспектора ДПС, сообщает в среду пресс-служба СУСК России по региону.

Общество Производители порошков ответили на обвинение ФАС в двойных стандартах Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.

Армия и оружие США направят против России «Золотую Орду» Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.

Экономика Всемирный банк повысил прогноз роста ВВП России Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».