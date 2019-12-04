Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руМВД выступило с заявлением по поводу задержаний фанатов «Спартака»

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснили, с чем были связаны задержания более 70 фанатов московского «Спартака» в Северной столице перед матчем с «Зенитом».
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Полиция прокомментировала задержания фанатов перед матчем «Зенит» – «Спартак»

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Полиция назвала массовые задержания фанатов перед матчем «Зенит» - «Спартак» профилактикой

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Полиция Петербурга задерживала фанатов «Спартака», чтобы пресечь беспорядки

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МР7.ру14:46

Полиция отчиталась о профилактических арестах десятков фанатов в Петербурге

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В МВД объяснили массовые задержания болельщиков перед матчем «Зенит» — «Спартак»

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Появился трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

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Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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Старшая из биологических детей Анджелины Джоли и Бреда Питта 13-летняя Шайло официально взяла себе имя Джон, пишут СМИ.
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Предок вируса гепатита А передался человеку от «поцелуйных» клопов

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Коммерсантъ вчера в 06:36
Общество

Снос киноцентра «Соловей» начался в Москве

В центре Москвы на Дружинниковской улице начали снос одного из крупнейших кинотеатров России, СНГ и Восточной Европы — 24-зального киноцентра «Соловей».
Известия 05:18
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Политика

Конгресс США опубликовал доклад по импичменту Трампа

Демократы опубликовали доклад по импичменту американского президента Дональда Трампа.
РЕН ТВ вчера в 17:14
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Джошуа о бое с Руисом: «Все закончится нокаутом»

Многим нравится наше противостояние. Кажется, в эту субботу все закончится нокаутом.
ProstoProSport вчера в 17:30
Экономика

«Интер РАО» ответила на запрет поставок электричества на Украину

Компания «Интер РАО» намерена изучить поправки в украинское законодательство, принятые на заседании Верховной рады, согласно которым отныне запрещается импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам.
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СКА одолел «Ак Барс» по буллитам, одержав десятую победу подряд

Чемпионат 14:04
Происшествия

Под Ростовом полицейский застрелил мужчину, угрожавшего инспектору ДПС

Сотрудник полиции в Ростовской области ликвидировал мужчину, который угрожал выстрелить из пистолета в инспектора ДПС, сообщает в среду пресс-служба СУСК России по региону.
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Письмо АППИК БХ от 25 мая 2018 года (есть в распоряжении РБК), было приурочено к началу проверки стиральных порошков международных брендов, продающихся в России, на соответствие качеству аналогичных товаров, распространяемых за рубежом.
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Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Политика

ФРГ может ввести санкции против России из-за убийства в Берлине

В Германии заговорили о возможности новых санкций против России из-за резонансного убийства гражданина Грузии в Берлине.
News.ru 07:35
Футбол

Слуцкий организовал прощальный обед для футболистов «Витесса»

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Армия и оружие

США направят против России «Золотую Орду»

Военно-воздушные силы США хотят направить против своих противников систему полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающую также использование искусственного интеллекта и коммуникаций.
Lenta.ru 01:13
Общество

Instagram начнет запрашивать возраст пользователей при регистрации

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По словам Попова, 30 ноября у линии соприкосновения в Донбассе погибли двое сотрудников СБ Украины, готовившие провокацию.
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Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
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Едущий по Крымскому мосту двухэтажный поезд попал на видео

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Всемирный банк заявил о корректировке прогноза роста российской экономики на текущий год с 1% до 1,2%. Об этом сказано в 42-м выпуске «Доклада об экономике России».
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Продажи АвтоВАЗа в ноябре упали на 7%

В ноябре 2019 года продажи "АвтоВАЗа" снизились на 7% в годовом выражении: до 31,22 тыс. автомобилей (33,7 тыс. в ноябре 2018 года).
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Турция назвала число погибших от рук оккупировавших север Сирии курдов

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НАТО не развалилась. Это уже победа

Как пишет британская Guardian, "видеозапись показывает, что мировые лидеры шутят о Трампе на саммите НАТО".
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) предложило создать международную рабочую группу по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает пресс-служба РУСАДА.
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