Происшествия

Взгляд.руВзгляд.руМВД выступило с заявлением по поводу задержаний фанатов «Спартака»

В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснили, с чем были связаны задержания более 70 фанатов московского «Спартака» в Северной столице перед матчем с «Зенитом».
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Полиция прокомментировала задержания фанатов перед матчем «Зенит» – «Спартак»

Телеканал Санкт-Петербург11:44

Полиция назвала массовые задержания фанатов перед матчем «Зенит» - «Спартак» профилактикой

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Полиция Петербурга задерживала фанатов «Спартака», чтобы пресечь беспорядки

REGNUM10:32

МВД назвало задержание фанатов результатом профилактической работы

Газета.Ru11:30

МВД рассказало, зачем московских фанатов массово задерживали

МР7.ру14:46

Полиция отчиталась о профилактических арестах десятков фанатов в Петербурге

Lenta.ru12:26

В МВД объяснили массовые задержания болельщиков перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Говорит Москва12:17
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Хоккей

СКА обыграл «Ак Барс» в серии буллитов

Телеканал Санкт-Петербург 14:43
Политика

Вучич счел возможным предотвращение бомбардировки Югославии при Путине

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Владимир Путин не допустил бы бомбардировки Югославии силами НАТО в 1999 году, если бы был тогда президентом России.
РБК 11:52
Происшествия

В Одессе объявлен траур из-за пожара в колледже

В Одессе объявили траур 5-6 декабря из-за пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
РЕН ТВ 15:10
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров показал подарки 8-летней дочери

Телеведущий Андрей Малахов подарил Алле-Виктории, единственной дочери Киркорова, ценный подарок на 8-летие.
ИнфоСМИ вчера в 13:32
Армия и оружие

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять человек

RT на русском 14:10
Экономика

ПФР сообщил о прибавке неработающим пенсионерам с 1 января 2020 года

Пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,6% с 1 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России.
RT на русском 10:24
Гаджеты

Google помешает смартфонам перехватывать внимание пользователя

Активировав "режим фокусировки" Focus Mode, пользователи смогут сосредоточиться на чем-то важном, не отвлекаясь на обновления в социальных сетях или оповещения о новых письмах.
Вести.Хайтек 13:02
Общество

Обвинение запросило для студента ВШЭ Жукова 4 года колонии

Коммерсантъ 09:00
Общество

ФАС уличила производителей Lindt, Persil и Ariel в двойных стандартах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что стиральные порошки Ariel и Persil и шоколад Lindt, которые продаются в России, отличаются по качеству и составу от аналогичных товаров за рубежом, в связи с чем выдала производителям этих товаров предупреждения.
RT на русском 09:44
Авто

Для водителей в России введут новые штрафы с 1 января

Еще с 1 января 2020 года водителям в России запретят ездить на новых машинах без номеров, о чем более подробно сообщалось ранее.
Tvoe-avto.com вчера в 03:24
Политика

Трамп назвал Трюдо «двуличным» и покинул саммит НАТО

Президент США Дональд Трамп назвал канадского премьера Джастина Трюдо «двуличным» из-за насмешек, сообщает The Independent.
Lenta.ru 09:37
Космос

NASA показало скафандры для полета на Марс

Discover24 04:05
Политика

Путин признал условия Украины по транзиту газа неприемлемыми

Россия готова сохранить транзит газа через Украину, но условия Киева пока неприемлемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:54
Политика

В НАТО назвали Россию основной угрозой

В НАТО считают, что основную угрозу для альянса представляют действия России и международный терроризм.
Lenta.ru 09:23
Космос

Известный астроном прочтет зеленоградцам лекцию о черных дырах

7 декабря в Зеленоград с лекцией «Черные дыры: Темная сторона Вселенной» приедет астроном и популяризатор науки Владимир Сурдин.
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Происшествия

Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге забросали снегом

Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге забросали снегом, горение уже восстановлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Петербург Газ".
РИА Новости 12:59
Гаджеты

Брат Пабло Эскобара выпустил гибкий смартфон за $349

The GEEK вчера в 00:55
Гаджеты

Huawei начала выпуск смартфонов без американских комплектующих

В новой линейке китайских смартфонов Huawei – Mate 30 – нет американских комплектующих.
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Гаджеты

SoC Snapdragon 865 показала всю свою мощь в первом тесте

Вероятнее всего, количество ядер у новой платформы осталось неизменным, а вот сами ядра стали намного мощнее.
iXBT.com 10:10
Происшествия

За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело

Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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Шоу-бизнес

Отец Фриске пожелал Шепелеву «сдохнуть» после его интервью Собчак

В беседе со светской львицей Ксенией Собчак Шепелев раскрыл семейные проблемы Жанны Фриске.
Народные новости 14:37
Здоровье

Сергей Собянин предложил внедрить новый стандарт онкологической помощи

Москва первой в стране перешла на новые стандарты лечения людей с онкологическими заболеваниями.
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Шоу-бизнес

Ирина Слуцкая стала мамой в третий раз

Третьего ребенка спортсменка родила от второго мужа — бизнесмена Алексея Говырина, с которым расписалась в прошлом году.
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Чахкиев не хочет бороться с Емельяненко по правилам ММА

Олимпийский чемпион 2008 года по боксу в весовой категории до 91 кг Рахим Чахкиев ответил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко, который предложил провести поединок по правилам ММА.
News.ru 10:51
Экономика

«Росатом» станет совладельцем купившей «Трансконтейнер» группы «Дело»

Переговоры между «Росатомом» и Шишкаревым начались уже после того, как бизнесмен объявил о своем намерении принять участие в аукционе за «Трансконтейнер», а госкорпорация получила статус единого инфраструктурного оператора по развитию Северного морского пути (СМП), рассказывает один из собеседников РБК, — это были «два параллельных процесса».
РБК 02 декабря в 16:00
Общество

В Роскосмосе оценили заявления о крахе России как космической державы

REGNUM 13:58
Культура

Названы имена лауреатов премии зрительских симпатий «Звезда театрала»

Россия – Культура вчера в 03:10
Происшествия

Минобороны расформирует часть, где служил рядовой Шамсутдинов

РБК 05:31
Общество

Экс-президента Армении Саргсяна обвинили в хищении госсредств

Согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, будучи президентом страны, организовал хищение группой должностных лиц свыше 489,1 млн драмов (более $1 млн, или 65,3 млн руб.).
РБК 10:26
Шоу-бизнес

Лещенко простил Бузову за ошибку в его фамилии

ФАН вчера в 09:57
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