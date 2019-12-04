Происшествия
Взгляд.руМВД выступило с заявлением по поводу задержаний фанатов «Спартака»
В управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области объяснили, с чем были связаны задержания более 70 фанатов московского «Спартака» в Северной столице перед матчем с «Зенитом».
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Полиция прокомментировала задержания фанатов перед матчем «Зенит» – «Спартак»
Телеканал Санкт-Петербург11:44
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