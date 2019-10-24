Происшествия

РБКРБКМВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка

Сотрудники полиции при содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого в хищении персональных данных его клиентов, а также клиентов нескольких других банков.
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В Волгограде задержан подозреваемый в краже данных клиентов банков

Волгоградская правда10:19

Коллектор из Волгограда задержан за продажу персональных данных клиентов Сбербанка

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ТАСС10:04

Коллектор НСВ проведет расследование утечки данных клиентов банков

РИА Новости10:08

За кражу данных клиентов Сбербанка задержан сотрудник коллекторского агентства

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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
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На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос

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В России официально разрешили обход блокировок Telegram

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