Происшествия
РБКМВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Футбол
Албанцам перед матчем с Францией включили чужой гимн
Матч 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 между сборными Франции и Албании начался с небольшой задержкой из-за того, что организаторы поединка перепутали гимны.
Soccer.ru 15:45
Религия
Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ
Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Армия и оружие
Украина поставила Марокко комплекс борьбы с БЛА «Буковель-AD»
В какой именно комплектации поставлен комплекс не сообщается.
Военное обозрение 11:51
Единоборства
Порье и Нурмагомедов прибыли на бой
Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на площадку The Arena в Абу-Даби, где в ночь 7 сентября проведут бой в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
Известия 15:42
Политика
Москалькова назвала завершенным обмен заключенными с Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной завершился, самолеты с ними скоро приземлятся в Москве и Киеве, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает «Интерфакс».
РБК 06:25
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Автоспорт
Игорь Ермилин: «Дождь в гонке может помочь Квяту»
Автоспортивный эксперт Игорь Ермилин, подводя итоги квалификации Гран-при Италии, выразил недоумение ситуацией в третьем сегменте, когда большинство пилотов не успело уйти на быстрый круг, поделился ожиданиями от предстоящей гонки, а также поразмышлял о перспективах Сергея Сироткина провести остаток сезона в качестве боевого гонщика «Рено».
Матч ТВ 14:31
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17
В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 15:53
Здоровье
Онкологи назвали главные симптомы рака головы и шеи
Врачи-онкологи назвали признаки развития рака головы и шеи.
Газета.Ru 00:14
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сильно похудел после лечения
StarHit.ru 12:30
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Телеведущая устроила скандал на съемках реалити, а сегодня в Сеть попал фрагмент, на котором она вспоминает о прошлом супруги Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Политика
Выставку «75 лет освобождения Европы» покажут в 20 странах
Напомним, ИА REGNUM сообщало о том, что МИД Болгарии выступил с критикой в отношении инициативы посольства России в Софии организовать показ выставки, посвящённой 75-летию освобождения Восточной Европы от нацизма, назвав её вмешательством во внутриполитическую жизнь страны.
REGNUM 15:18
Футбол
Хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборе Евро-2020
Сборная Англии разгромила национальную команду Болгарии в матче отборочного турнира Евро-2020 в группе А. Встреча, состоявшаяся 7 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 4:0 в пользу комадны Гарета Саутгейта.
Sport24.ru 13:50
Культура
Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница коллектива «ВИА Гра» Альбина Джанабаева подтвердила, что с февраля 2018 года прекратила работать с продюсером Константином Меладзе.
News.ru вчера в 08:50
Здоровье
Три американца умерли из-за курения электронных сигарет
Газета.Ru вчера в 17:47
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Общество
Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани
Российская газета 05:12
Кино
Фильм «Джокер» получил главный приз Венецианского кинофестиваля
Фильм «Джокер» американца Тодда Филлипса удостоился «Золотого льва святого Марка» на Венецианском кинофестивале.
Известия 14:34
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском 15:48
Политика
Зеленский помиловал заключенных россиян для обмена
Президент Украины Владимир Зеленский не сообщал о точном времени обмена заключенными с Россией, а СМИ, сообщившие об этом, ссылались на ложные пост в фейковом аккаунте украинского лидера в соцсетях.
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия
На главу ЦИК Эллу Памфилову накануне выборов совершено нападение
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что накануне выборов в Московскую городскую Думу на дом Эллы Памфиловой, занимающей пост Главы Центральной избирательной комиссии, было совершено разбойное нападение.
Наша версия вчера в 07:02
Политика
Путин и Назарбаев обсудили идеальное сотрудничество
Российский лидер Владимир Путин принял в Кремле первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, передает канал "Россия 24".
Вести.Ru 14:45
Футбол
Суарес может восстановиться к матчу с «Валенсией»
Спорт-Экспресс 14:44
Политика
Путин лично проконтролирует решение проблем на космодроме «Восточный»
Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что на космодроме «Восточный» есть еще много требующих решения вопросов.
Слово и Дело вчера в 02:20
Политика
Зеленский рассказал о втором этапе обмена заключенными с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможности второго этапа освобождения задержанных в России украинцев.
Lenta.ru 08:30
Экономика
В Минфине разработали для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
В Минфине добавили, что в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50