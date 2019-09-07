Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

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