Происшествия

РБКРБКМВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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