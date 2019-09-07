Происшествия
РБКМВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову
Подмосковные полицейские задержали человека, подозреваемого в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову в ночь на 6 сентября, сообщила РБК официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Политика
Зеленский заявил о риске срыва переговоров по обмену из-за Цемаха
Переговоры с Россией по обмену удерживаемыми лицами могли сорваться из-за бывшего командира бригады противовоздушной обороны (ПВО) в самопровозглашенной Донецкой народной республике Владимира Цемаха.
РБК 10:18
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
В бундестаге назвали неразумным саботирование «Северного потока — 2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле назвал неразумными действия критиков «Северного потока — 2», отметив, что они могут навредить Европе.
RT на русском 12:13
Игры
В дополнении «Мир магии» для The Sims 4 можно будет устраивать колдовские дуэли
В преддверии выхода нового дополнения для The Sims 4 студия Electronic Arts выпустила трейлер, где можно узнать об игровой системе магии.
Игромания.ру 05:33
Хоккей
«Ак Барс» победил «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Казанский "Ак Барс" победил "Сочи" со счетом 6:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС 12:32
Автоспорт
Даниил Квят: В команде допустили ошибку
F1news.ru 11:00
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Автоспорт
Хэмилтон счел ситуацию в конце Q3 забавной
Motorsport.com Russia 10:52
Политика
Глава Пентагона посоветовал России вести себя как «нормальная страна»
Глава Пентагона Марк Эспер на совместной пресс-конференции с главой МВД Франции Флоранс Парли в Париже посоветовал России изменить свое поведение.
РБК 12:49
Политика
Порошенко похвалил себя за обмен пленными
Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом.
Lenta.ru 09:45
Единоборства
Хабиб набрал 8 кг после взвешивания перед боем с Порье
Абдулманап Нурмагомедов отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова рассказал о том, сколько килограмм набрал его сын после взвешивания.
Спорт БИЗНЕС Online 08:00
Политика
Путин помиловал террориста Сенцова
Президент РФ Владимир Путин помиловал 11 граждан Украины, также к обмену были согласованы 24 украинских военных моряка и сотрудника СБУ.
Деловое.ТВ 06:34
Кино
HBO опубликовал полный трейлер мини-сериала «Екатерина Великая»
Культуромания 07:49
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Энергетика
Вне конкуренции: Россия покорила энергетические рынки Азии
Глава индийского Минэнерго проявил интерес к импорту российской нефти и СПГ, а японские инвесторы приняли окончательное решение об участии в строительстве завода "Арктик СПГ — 2". РИА Новости разбиралось, почему Восток все чаще сотрудничает с Москвой по энергетическим вопросам.
РИА Новости 01:00
Наука
Ученые назвали смертельно опасный напиток
По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Футбол
Сборная России обыграла швейцарцев в матче Суперфинала Евролиги
Сборная России по пляжному футболу победила команду Швейцарии в матче третьего тура группового этапа Суперфинала Евролиги, который проходит в португальском Фигейра-да-Фош.
РИА Новости 11:04
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Общество
В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 12:15
Происшествия
При пожаре на судне в Калифорнии могла погибнуть уроженка России
Одной из погибших при пожаре на борту прогулочного судна для дайверов Conception в Калифорнии в США могла быть уроженка России Юлия Крашенная.
Известия вчера в 17:25
Наука
Новозеландский профессор не нашел мочи чудовища в Лох-Нессе
Международная команда ученых, которую возглавляет профессор новозеландского университета Отаго Нил Джемелл, пришла к выводу, что легендарного чудовища Несси, иначе известного как лох-несское, не существует.
Вести.Ru 05 сентября в 07:18
Футбол
Кокорин и Мамаев ответили Кадырову на приглашение в «Ахмат»
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев прокомментировали приглашение главы Чечни Рамзана Кадырова в команду "Ахмат".
РИА Новости 10:53
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых научных работников с 500 тыс. до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Политика
Додон договорился с Путиным о скидке на газ
Лидер Молдавии Игорь Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ. Об этом он написал в своем фейсбуке.
Газета.Ru 12:05
Политика
Захарова прокомментировала обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обмен заключенными между Россией и Украиной.
Известия 07:03
Музыка
Игорь Крутой и Крид устроили танцевальный баттл
Народный артист РФ показал видео в "Инстаграме" и признал, что баттл с молодым коллегой ему не по плечам.
Life.ru 09:38
Происшествия
В Екатеринбурге машина после ДТП вылетела на тротуар и сбила пешеходов
По сообщению портала Е1, при столкновении двух автомобилей, один вылетел на тротуар и наехал на пешеходов.
ТагилСити.ру 08:11