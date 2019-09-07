Происшествия
Газета.RuЗадержан подозреваемый в нападении на Эллу Памфилову
В Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ. Предполагаемым злоумышленником оказался 36-летний уроженец одной из республик Средней Азии.
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Единоборства
Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
REGNUM 16:58
Экономика
Сельхозпроизводство в Киргизии в 2020 году может вырасти на 3,7%
Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.
REGNUM 06:49
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Политика
В России проходит единый день голосования
Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 17:02
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Футбол
Сборная Албании ожидаемо разгромлена во Франции
Правда, побеждала она только скромные коллективы Андорры и Молдовы, зато как – общий счёт 5:0. Франция из-за травмы потеряла главную звезду Килиана Мбаппе, форвард «ПСЖ» точно не огорчит сборную Албании.
Евро-футбол.ру 16:46
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Здоровье
Врачи советуют для улучшения здоровья после 50 лет заниматься садоводством и плавать
Зарубежные ведущие врачи советуют после 50 лет заниматься садоводством и плавать 2 раза в неделю, что позволит улучшить состояние здоровья.
Актуальные Новости 04:55
Происшествия
Ревнивец зарезал официантку в кафе Ленинградской области
Пятый канал 03:23
Политика
Сенцов и Сущенко вернулись на Украину в рамках обмена заключёнными
Осуждённый в России за шпионаж Роман Сущенко и приговорённый к 20 годам за терроризм режиссёр Олег Сенцов вернулись на родину в рамках обмена заключёнными между Москвой и Киевом.
Life.ru 07:23
Политика
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Политика
Яшин вышел на свободу из спецприемника
Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Илья Яшин в субботу вышел из спецприемника после пятого административного ареста, назначенного за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
РИА Новости 08:32
Авто
Kia обновила самый бюджетный кроссовер бренда
Kia анонсировала начало продаж обновленного бюджетного паркетника - KX1.
Car.ru 02:01
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил, какие прививки необходимо сделать беременным
В ведомстве отметили, что на стадии планирования беременности и при отсутствии данных о вакцинации необходимо сделать прививку от краснухи, кори и паротита.
ТАСС 04:03
Происшествия
В штабе Навального в Санкт-Петербурге нашли бюллетени для голосования
При осмотре штаба в туалете нашли "несколько десятков бюллетеней для голосования на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга".
Российская газета 12:48
Общество
Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата
Под музыку оркестра Преображенского полка и марш батальона почетного караула перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного солдата установили венки, а цветы возложили к монументам в честь городов-героев и городов воинской славы.
Росбалт 10:48
Единоборства
Нурмагомедов получил бонус за лучшее выступление вечера
Дополнительные выплаты в размере $ 50 тыс. за лучшие выступления вечера получили Хабиб Нурмагомедов, одержавший победу удушающим приёмом в третьем раунде над Дастином Порье.
Чемпионат 17:31
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Футбол
Самедов дебютировал за «Знамя», Павлюченко забил гол
В матче ЛФЛ Подмосковья «Знамя» разгромило подольский «Витязь» (3:0). Один из голов в матче забил нападающий Роман Павлюченко.
Sport24.ru 13:36
Происшествия
Подводная обсерватория исчезла со дна Балтийского моря
Со дна Балтийского моря исчезла станция, которая используется для сбора научных данных.
Газета.Ru вчера в 23:12
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Политика
Нидерланды просят Россию выдать освобожденного Украиной Цемаха
Генеральный прокурор Нидерландов просит Россию выдать подозреваемого в деле по сбитому малазийскому самолету рейса МН17 Владимира Цемаха.
Вести.Ru 11:59
Авто
Сногсшибательный английский спорткар появился в Воронеже
На воронежских дорогах появился Aston Martin DB11. Спортивный автомобиль сфотографировали на одной из улиц города.
Блокнот Воронеж вчера в 23:06
Гаджеты
Meizu выпустит недорогой смартфон на базе процессора Snapdragon 855
Согласно занесенной информации в TENAA, новый смартфон от Meizu создан на процессоре Snapdragon 855.
Astera 11:19
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Экономика
Кто заработал и кто потерял на холодном московском лете
Более 2 млрд руб. недополучили из-за холодного лета в Москве производители таких сезонных товаров, как мороженое, пиво, квас, вода, холодный чай, энергетики, безалкогольные газированные напитки, следует из данных аналитической компании Nielsen (есть в распоряжении РБК).
РБК 01:15
Экономика
Правительство Индии выделит $1,7 млрд страховым компаниям
Представители правительства Индии приняли решение вложить 120 миллиардов рупий (примерно 1,7 миллиардов долларов) в государственные страховые компании.
REGNUM 09:35
Космос
Изображение Сатурна показывает резкое разделение между днем и ночью на его кольцах
Во время равноденствия, которое происходит примерно раз в 15 лет, кольца непосредственно граничат с Солнцем, что означает, что они получают очень мало прямого света, и тень Сатурна на кольцах является самой длинной.
ГЛАС.RU 13:21