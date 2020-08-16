Общество
НТВМВД: задержаний во время крупнейшего митинга в Белоруссии не было
В МВД Белоруссии заявили, что масштабная воскресная акция оппозиции в Минске прошла без происшествий и задержаний. В МВД Белоруссии не подтвердили информацию некоторых СМИ о задержаниях граждан в ходе проведения акций несогласных с официальными итогами голосования на президентских выборах.
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Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 19:17, Ашберн
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
В понедельник, 17 августа, Ефремов должен появится на заседании суда. Его обвиняют ДТП со смертельным исходом.
РБК 14:17
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук вышла замуж в платье за 700 тысяч рублей
Бывший главный редактор журнала Hello и экс-жена режиссера Федора Бондарчука Светлана Бондарчук сыграла свадьбу в платье стоимостью 700 тысяч рублей, пишет "Комсомольская правда".
РИА Новости 17:59
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл третий матч «Айлендерс»
"Вашингтон" проиграл и третий матч серии до четырех побед "Нью-Йорк Айлендерс".
Российская газета 16:17
Политика
Мишустин в Магадане осмотрит объекты инфраструктуры и встретится с губернатором
Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник отправится в Магадан, где продолжит свое знакомство с дальневосточными регионами.
ТАСС 17:01
Политика
В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ
Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новости 16:29
Наука
Останки нового вида динозавров обнаружены у берегов Великобритании
Специалисты считают, что новый вид является хищником. Ему было решено дать следующее название: Vectaerovenator inopinatus.
Discover24 06:02
Экономика
Доходы членов правления «Газпрома» выросли на 33 % в первом полугодии
Доходы членов правления «Газпрома» в первом полугодии увеличились на 33 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Amur.life 14 августа в 07:45
Политика
Лукашенко заявил, что стоит перед белорусами на коленях
RT на русском 08:07
Политика
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Белый дом опроверг сообщение о возможном саммите американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.
Газета.Ru 14:06
Гаджеты
Опубликованы изображения дешёвых Socket AM4-плат ASRock на чипсете AMD A520
Ещё в середине июня компания AMD анонсировала новую системную логику для наиболее доступных материнских плат с Socket AM4 — AMD A520.
3DNews 14 августа в 06:38
Общество
Россиянам раскрыли прогноз на предстоящую зиму
Метеоролог центра погоды «Фобос», телеведущий Евгений Тишковец раскрыл россиянам прогноз на предстоящую зиму, пишет портал URA.ru.
Lenta.ru 18:36
Шоу-бизнес
Наташа Королева прокомментировала фото с «изменой» Тарзана
Наташа Королева не оставила без внимания запись и тоже прокомментировала фото.
Народные новости 18:30
Армия и оружие
Военнослужащий ЛНР погиб в результате обстрела со стороны ВСУ
ИА Новороссия 02:56
Наука
Хлопковая одежда защитит кожу от контакта с коронавирусом
Что касается масок, эксперты сообщают, что хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса, хотя и несколько хуже, чем медицинская, но успешно задерживает респираторные капли, за счет которых распространяется SARS-Cov-2.
Известия 18:15
Космос
Ученые назвали планеты, на которых может существовать жизнь
Во Вселенной существует бесчисленное множество планет-субнептунов, на которых может существовать жизнь.
Новый День 17:12
Финансы
Евро может подорожать до 90 рублей
Петр Пушкарев, аналитик компании «ТелеТрейд», предсказывает, что курс евро врастет до 90 рублей со временем и не опустится ниже 85 рублей, а доллар может стоить около 70 рублей.
RuNews24.ru 07:42
Авто
Ford выпустил 5 спецверсий внедорожника Bronco в честь юбилея
К 55-летию культового внедорожника Bronco, компания Ford подготовила пять разных вариантов Ford Bronco 2021 модельного года.
Letnews.ru 14 августа в 03:21
Финансы
The Economist оценил перспективы ослабления роли доллара США в мире
Положить конец привилегированному положению американской валюты может беспокойный и враждебный мир, пишет британское издание.
Политическая Экспертиза 15:50
Авто
Раскрыты планы марки Subaru до конца 2023 года
В Сети появился слайд с конференции, расписывающей вывод новых продуктов марки Subaru на ближайшие три года.
Драйв 14 августа в 11:30
Политика
Работники «Нафтана» и «Беларуськалия» присоединились к забастовке
Рабочие коллективы "Беларуськалия" и "Нафтана" присоединились к забастовке, которая ранее была объявлена на других крупных предприятиях Белоруссии.
РЕН ТВ 16:18
Экономика
На российское железо ставят маневр
Налоговые льготы для IT-компаний могут распространить не только на разработчиков Российских производителей телекоммуникационного оборудования предлагается включить в налоговый маневр в IT-отрасли.
Коммерсантъ 18:13
Футбол
«Лион» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов
Rambler News Service 05:41
Технологии
«Умные» телевизоры признаны средством для слежки за пользователями
Вся информация с телевизоров может отправляться на сервер, что необходимо для усовершенствования работы ряда функций, но как отмечает специалист, эти данные могут быть использованы спецслужбами некоторых стран.
Astera 13:42
Здоровье
Ученые из США сравнили средства гигиены, которые вызывают рак
Международная команда ученых проанализировала более 1,3 тысячи исследований своих коллег и пришла к выводу, что некоторые вещества, входящие в состав бытовой химии и средств личной гигиены, могут быть причиной рака щитовидной железы, бесплодия, диабета, болезни сердца и нескольких других онкологических заболеваний.
Live24 вчера в 05:43
Здоровье
Диетолог Круглова перечислила продукты, которые нельзя есть на ужин
Вечером нужно отказаться от мясных полуфабрикатов, выпечки, сладкого, жирной пищи и колбасных изделий, считает врач-диетолог Наталья Круглова.
ToDay News Ufa вчера в 10:40
Экономика
Китай испугался финансового железного занавеса
Аналитики считают, что любой шаг Вашингтона по отключению Китая от долларовой системы или ответные меры Пекина по продаже значительной части долга, могут потрясти финансовые рынки и нанести ущерб мировой экономике.
Lenta.ru 14 августа в 00:47