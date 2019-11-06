Общество

Газета.RuГазета.RuМВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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Александр Хинштейн
Тема с использованием средств связи в местах лишения свободы крайне актуальная. С помощью мобильных телефонов осужденные могут не только совершать мошенничества, но и давить на свидетелей, координировать преступные группировки и так далее.
— Александр Хинштейн, российский журналистУралинформбюро 01:33
с чего всё началось

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

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