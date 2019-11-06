Общество

Газета.RuГазета.RuМВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
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с чего всё началось

МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах

По информации Иванова, в ближайшее время депутат Госдумы Александр Хинштейн планирует внести законопроект, который позволит руководителям исправительных учреждений через операторов отключать определенные номера от сотовой связи.
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Власти прорабатывают вопрос блокировки сотовой связи в местах лишения свободы

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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Власти планируют блокировать в тюрьмах мобильную связь и номера зэков

URA.Ruвчера в 17:31
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Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
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«Аэроэкспрессы» до Шереметьево будут интегрированы в МЦД

Стартовой точкой отправления поездов "Аэроэкспресса" в аэропорт "Шереметьево" после запуска первой ветки Московского центрального диаметра (МЦД-1 Одинцово - Лобня) будет Одинцово, нынешняя станция отправления, Белорусский вокзал, станет промежуточной остановкой, рассказала в интервью газете "Ведомости" гендиректор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева.
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Комиссия запретила Ковалеву драться до января

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Коммерсантъ 01:13
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В парламенте Швеции призвали вступить в НАТО из-за «агрессии» России

Парламентарий призвала «не заниматься изучением последствий» вхождения в НАТО, а просто вступить в альянс, ведь только это позволит Стокгольму получить военную помощь в случае гипотетического конфликта.
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На экранах «Верность» Нигины Сайфуллаевой

На экранах "Верность" Нигины Сайфуллаевой В кинопрокат вышла "Верность" Нигины Сайфуллаевой.
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В Коми в ДТП с микроавтобусом пострадали девять человек

В Республике Коми произошло ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса, в результате которого пострадали девять человек.
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Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
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Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

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Песков прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину

Позиция президента РФ Владимира Путина по вопросу переговоров с Украиной по транзиту российского газа была уже озвучена им, и с тех пор ничего не поменялось, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Пас Видаля головой, лежа на газоне: момент дня в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА опубликовала момент прошедшего игрового дня в Лиге чемпионов.
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