Происшествия
Вечерняя МоскваМВД заподозрило 9 человек в убийстве главы ингушского центра «Э»
Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве, сообщили в правоохранительных органах в воскресенье, 3 ноября.
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Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.ТАСС02:51
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