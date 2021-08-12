ТАССМВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии ВагабзадеМВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских.ТАСССообщается, что Вагабзаде допустил "публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь".Московский КомсомолецКак сообщалось, бывший посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде записал видеообращение, в котором оскорбил лидера ЛДПР Владимира Жириновского и всю русскую нацию.ИА НовороссияПо мнению российского политика, слова Вагабзаде являются оскорбительными для всех россиян.RT на русскомЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMРидусDaily StormГазета.RuRT на русскомРБКИА Красная ВеснаЦарьградРосбалтИзвестияПятый каналSputnik АрменияВечерняя МоскваНовая газетаНТВПодробнее о событииМВД запретило въезд в Россию на полвека бывшему послу Азербайджана в БелоруссииЭхо Москвы19:07МВД запретило на 50 лет въезжать в Россию экс-послу Азербайджана Вагабзаде за оскорбления русскихРИА Новостивчера в 14:48Экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде запрещён въезд в Россию на 50 летRT на русскомвчера в 13:55МВД РФ запретило въезд в страну на 50 лет экс-послу Азербайджана, оскорбившему русскихКомсомольская правдавчера в 14:23МВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии ВагабзадеТАССвчера в 14:04МИД РФ запретил экс-послу Азербайджана въезд в Россию из-за оскорблений русскихКоммерсантъвчера в 14:28МВД России приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию сроком на 50 лет двум иностранным гражданамМВД медиавчера в 13:16Показать ещёОценить1,3KПоделиться