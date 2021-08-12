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МВД запретило въезд в Россию на 50 лет экс-послу Азербайджана в Белоруссии Вагабзаде

МВД РФ приняло решение о запрете въезда на территорию России на 50 лет бывшему послу Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане Исфандияру Вагабзаде после высказывания о русских.
ТАСС
Сообщается, что Вагабзаде допустил "публичные высказывания в сети интернет, разжигающие межнациональную рознь".
Московский Комсомолец
Как сообщалось, бывший посол Азербайджана Исфандияр Вагабзаде записал видеообращение, в котором оскорбил лидера ЛДПР Владимира Жириновского и всю русскую нацию.
ИА Новороссия
По мнению российского политика, слова Вагабзаде являются оскорбительными для всех россиян.
RT на русском

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