Общество

Комсомольская правдаКомсомольская правдаМВД защитит от подделок справки о наличии судимости

В МВД России пояснили, что у граждан по-прежнему остается возможность получить справку о наличии (отсутствии) судимости в режиме одного окна через многофункциональные центры оказания государственных услуг соответствующих территориальных образований (МФЦ), а также через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ).
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Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

РИА Новости06:15

В России вступили в силу правила о предоставлении новых справок о судимости

Газета.Ru06:33

Бланки справок о судимости получили дополнительную защиту

News.ru07:02

Вскоре и по QR-коду

Российская газета07:40

МВД усилило защиту справок о судимости от подделок

Известия06:35

МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

Комсомольская правда10:42

Справки о судимости можно получить через интернет

Тихорецкие вести07 февраля в 23:32
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Армия Турции и боевики атаковали позиции сирийских военных

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Китай обратился за помощью в борьбе с коронавирусом к ученым РАН

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РИА Новости 06:22
Общество

На Камчатке ведущая местной ГТРК расхохоталась, рассказывая о пособиях

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В Роспотребнадзоре зафиксировали рост недельных эпидемических порогов гриппа и ОРВИ на территории России.
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Самолёт рекордно быстро перелетел через Атлантику благодаря шторму

Предыдущий рекорд принадлежал авиакомпании Virgin Atlantic, самолёт которой совершил этот рейс за 4 часа 57 минут.
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В Забайкалье прошли обыски у членов экстремистской организации

Как сообщается на сайте ведомства, в Чите и нескольких районах региона действовала религиозная организация "Свидетели Иеговы".
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Вышел трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» с Данилой Козловским

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Самым прибыльным клубом за последние два трансферных окна стал лондонский «Челси».
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В Белоруссии раскрыли стоимость поставок нефти из России

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