Происшествия
ИнтерфаксМВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова
В МВД сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве.
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Политика
Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине
Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
Спорт
12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2
Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат 16:33
Экономика
Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля
Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
Политика
Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту
Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
Общество
В России могут смягчить правила продажи алкоголя
"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
Общество
В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции
По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru 10:30
Политика
Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим
Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости вчера в 12:20
Здоровье
Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта
Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.
Известия 17:01
Общество
Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации
Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
Экономика
Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян
По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
Кино
Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети
В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
Экономика
Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума
«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
Космос
В NASA заявили об открытии параллельной Вселенной
Ученые из NASA рассказали об открытии «параллельной вселенной», где время «проходит вспять».
Актуальные Новости 14:29
Здоровье
В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер
6 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса прозвучало предложение об усиление ограничительных мер в 5 городах и районах Самарской области, это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район, в этих городах и районах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и согласно ежедневным сводкам заболеваемость продолжает расти.
Похвистнево-Информ 15:16
Общество
Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию
Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 18:14
Политика
Лукашенко пришел на интервью без обуви
Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
Общество
В Приангарье уровень бедности оказался выше, чем в среднем по РФ
В качестве критериев авторы рейтинга взяли также такой параметр, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (в Приангарье это 1,40) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (по области — 2,5%).
REGNUM 03:30
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Общество
Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19
В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
Экономика
ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках
Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
Наука
В Samsung открыли материал для создания карты памяти нового поколения
Исследователи института Samsung открыли новый материал для создания новейшей памяти. Он получил название аморфный нитрид бора.
Экономика сегодня 13:17
Происшествия
Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице
Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Экономика
Капитализация Tesla выросла на $14 млрд за пять дней
В индексе S&P 500 рыночная стоимость американской компании Tesla Илона Маска в течении пяти дней увеличивалась на 14 миллиардов долларов, 6 июля сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна 18:11
Экономика
Спрос на готовый бизнес упал на 32%
Спрос на готовый бизнес в России снизился на 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года, подсчитали аналитики сайта объявлений "Авито".
Газета.Ru 10:54