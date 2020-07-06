Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксМВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

В МВД сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве.
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В МВД завершили расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

RT на русском16:53

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

РИА Новости12:24

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

Интерфакс12:55

Потерпевших по делу о ДТП с Ефремовым уведомили о завершении расследования

ТАСС13:53

МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

РБК13:01

Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

Москва 2412:22

Расследование дела о смертельном ДТП в отношении Михаила Ефремова завершено

Эхо Москвы12:33
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Политика

Раскрыто содержание переговоров по Донбассу в Берлине

Вице-премьер Украины Андрей Резников раскрыл содержание встречи в Берлине представителей политических советников лидеров «нормандской четверки» по вопросу статуса Донбасса, заявив, что Москва не выдвигала Киеву ультиматумов.
Lenta.ru 17:31
Происшествия

Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости 15:38
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Спорт

12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2

Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК.
Чемпионат 16:33
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Экономика

Россияне получат новую пенсионную надбавку до 3 500 рублей 7 июля

Размер прибавки в среднем составит от 3 до 3,5 тыс. рублей.
iReactor 12:33
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
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Политика

Рябков заявил, что Россия утратила доверие к США как к контрагенту

Россия не видит в США договороспособного партнера, утратила доверие к Вашингтону как к контрагенту, но его необходимо начать восстанавливать путем малых шагов.
ТАСС 16:29
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Общество

В России могут смягчить правила продажи алкоголя

"Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве.
Газета.Ru 17:24
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Общество

В ночь на 7 июля отмечается праздник Ивана Купала. Обычаи и традиции

По традиции в ночь на Ивана Купалу люди собирали росу.
Orengrad.ru 10:30
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Политика

Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим

Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180.
РИА Новости вчера в 12:20
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Здоровье

Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта

Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.
Известия 17:01
Общество

Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации

Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 17:12
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости 09:35
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Экономика

Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян

По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го.
Известия 17:14
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия

Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com вчера в 02:52
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Кино

Сериал по мотивам фильма «Текст» показали в Сети

В сети показали расширенную версию фильма Клима Шипенко "Текст", снятого по одноименному роману Дмитрия Глуховского.
Piter.tv 00:55
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Экономика

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
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Космос

В NASA заявили об открытии параллельной Вселенной

Ученые из NASA рассказали об открытии «параллельной вселенной», где время «проходит вспять».
Актуальные Новости 14:29
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Здоровье

В Самарской области ожидается усиление ограничительных мер

6 июля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса прозвучало предложение об усиление ограничительных мер в 5 городах и районах Самарской области, это Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск и Ставропольский район, в этих городах и районах самый высокий уровень заболеваемости коронавирусом и согласно ежедневным сводкам заболеваемость продолжает расти.
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Общество

Счётная палата проверит эффективность поддержки граждан в пандемию

Счётная палата России проверит эффективность работы госорганов по поддержке граждан и оценит меры по минимизации негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции.
RT на русском 18:14
Политика

Лукашенко пришел на интервью без обуви

Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви.
РИА Новости 16:05
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Политика

Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса

Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью.
News.ru 15:36
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Общество

В Приангарье уровень бедности оказался выше, чем в среднем по РФ

В качестве критериев авторы рейтинга взяли также такой параметр, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (в Приангарье это 1,40) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (по области — 2,5%).
REGNUM 03:30
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Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Общество

Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19

В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи.
RT на русском 13:59
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Экономика

ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках

Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности.
РБК вчера в 20:19
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Наука

В Samsung открыли материал для создания карты памяти нового поколения

Исследователи института Samsung открыли новый материал для создания новейшей памяти. Он получил название аморфный нитрид бора.
Экономика сегодня 13:17
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Общество

ГИТИС составит список неадекватных абитуриентов для творческих вузов

Газета.Ru 12:24
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Происшествия

Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице

Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.
АСТВ 17:49
Экономика

Капитализация Tesla выросла на $14 млрд за пять дней

В индексе S&P 500 рыночная стоимость американской компании Tesla Илона Маска в течении пяти дней увеличивалась на 14 миллиардов долларов, 6 июля сообщает Bloomberg.
ИА Красная Весна 18:11
Экономика

Спрос на готовый бизнес упал на 32%

Спрос на готовый бизнес в России снизился на 32% по сравнению с первым кварталом 2020 года, подсчитали аналитики сайта объявлений "Авито".
Газета.Ru 10:54
ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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