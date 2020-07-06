В МВД сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве.

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

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Спорт 12 июля Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 Во время презентации Ubisoft, которая начнётся 12 июля в 22:00 мск, можно будет бесплатно забрать вторую часть Watch Dogs на ПК. 2

Общество В России могут смягчить правила продажи алкоголя "Разработан законопроект о передаче субъектам России полномочия самостоятельно определять виды медицинской деятельности, осуществление которой не препятствует розничной продаже алкогольной продукции в магазинах и кафе на прилегающих территориях", - заявили в министерстве. 1

Политика Эксперт счел отказ США от российских двигателей РД-180 политическим Военный эксперт из Института стран СНГ Владимир Евсеев рассказал, к чему может привести отказ США от российских ракетных двигателей РД-180. 563

Здоровье Изучили язык: COVID способен вызывать поражения полости рта Стоматологи предупреждают: коронавирус может вызвать ряд воспалительных процессов в ротовой полости пациентов.

Общество Минздрав утвердил рекомендации по возобновлению диспансеризации Минздрав утвердил временные рекомендации по организации диспансеризации и профилактических осмотров в условиях сохранения рисков распространения нового коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.

Экономика Банкротами за полгода признаны более 42 тыс. россиян По итогам первых шести месяцев этого года суды признали несостоятельными 42,7 тыс. граждан, включая и индивидуальных предпринимателей, что на 47,2% больше показателей аналогичного периода 2019-го. 15

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Политика Лукашенко пришел на интервью без обуви Как рассказал журналист Алексей Кривошеев, все интервью он, как и белорусский президент, провел без обуви. 16

Политика Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин, опубликовала предвыборную программу, где призывает провести референдум по самопровозглашённым ДНР, ЛНР и Приднестровью. 2

Общество В Приангарье уровень бедности оказался выше, чем в среднем по РФ В качестве критериев авторы рейтинга взяли также такой параметр, как отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг (в Приангарье это 1,40) и доля населения за чертой крайней бедности в 2019 году (по области — 2,5%). 6,8K

Автоспорт Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter. 4

Общество Минкомсвязь создала систему отслеживания контактов больных COVID-19 В Минкомсвязи создали регламент отслеживания контактов больных коронавирусом на основе геолокации и данных операторов связи. 298

Экономика ЦБ поддержал использование водительских прав вместо паспорта в банках Минэкономразвития вместе с Росфинмониторингом и Центробанком разрабатывают законопроект, который позволит россиянам в кредитных организациях показывать водительские права в качестве удостоверения личности. 65

Происшествия Пациент с коронавирусом умер в Долинской больнице Мужчина 68-ми лет умер в Долинской ЦРБ, поступивший туда накануне в крайне тяжёлом состоянии из реанимации городской больницы имени Анкудинова.

Экономика Капитализация Tesla выросла на $14 млрд за пять дней В индексе S&P 500 рыночная стоимость американской компании Tesla Илона Маска в течении пяти дней увеличивалась на 14 миллиардов долларов, 6 июля сообщает Bloomberg.