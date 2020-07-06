В МВД сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве.

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

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