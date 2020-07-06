Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксМВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

В МВД сообщили о завершении предварительного расследования уголовного дела в отношении актёра Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве.
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МВД завершило расследование дела о ДТП в Москве с участием Ефремова

РБК13:01

Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

Москва 2412:22

МВД завершило расследование дела Михаила Ефремова о смертельном ДТП в Москве

Агентство Москва12:32

Завершено расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

РИА Новости12:24

Расследование уголовного дела в отношении Ефремова завершено

ТАСС12:22

МВД завершило расследование дела о смертельном ДТП с участием Ефремова

Интерфакс12:55

Завершено расследование уголовного дела о резонансном ДТП на Смоленской площади города Москвы

МВД медиа12:14
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 13:50, Ашберн
Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Газета.Ru 02:42
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Экономика

Всемирный банк ожидает падения ВВП России до 11-летнего минимума

«ВВП России, согласно прогнозам, в 2020 году упадет на 6% до 11-летнего минимума», — подчёркивается в докладе.
REGNUM 06:57
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Происшествия

Скандальный застройщик подрался с обманутым дольщиком

Lenta.ru 13:34
Кино

Вышел трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон

РИА Новости 04 июля в 23:51
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Михаилом Ефремовым.
Деловое.ТВ вчера в 05:54
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Общество

Обвинившая фотографа Тарантино в изнасиловании модель попала на допрос

SM News 05:53
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Общество

Муж сестры Мишустина подал в суд на Алексея Навального

Бизнесмен Александр Удодов подал иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Люблинского суда.
Ведомости 13:22
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Футбол

ЦСКА продлил контракт с Елеевым

РИА Новости 11:10
Армия и оружие

Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника

Газета.Ru вчера в 11:14
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Происшествия

Девятилетнюю девочку убило током в фонтане под Волгоградом

Инцидент произошел в Даниловском районе в воскресенье, 5 июля. Фонтан, вода в котором оказалась под напряжением, функционирует с 2018 года.
Вести.Ru 06:35
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Общество

Минтруд назвал регионы РФ с самыми большими пенсиями

Как сообщили ToDay News Ufa в Минтруде, самый высокий уровень пенсионного обеспечения – на Чукотке (28 219 руб.), в Ненецком автономном округе (25 215), на Камчатке (24 409) и в Магаданской области (24 304).
ToDay News Ufa 10:12
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Шоу-бизнес

Сыгравший Полежайкина в «Папиных дочках» актер попал в больницу

RuNews24.ru вчера в 09:13
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Хоккей

В НХЛ зафиксировано 23 новых случая заболевания коронавирусом

Сезон продолжится плей-офф из 24 команд. Ранее сообщалось, что в женской НБА зафиксировано семь случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 11:55
Происшествия

Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице

РИА Новости 09:35
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Политика

Великобритания ввела санкции против 25 россиян по «делу Магнитского»

Великобритания объявила о введении персональных санкций против 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского, скончавшегося в 2009 г. в следственном изоляторе «Матросская Тишина».
Ведомости 11:33
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Религия

Опальный священник ответил обвинившему его во лжи митрополиту

Lenta.ru 13:19
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Происшествия

Вандалы разгромили памятник погибшему игроку ярославского «Локомотива»

Газета.Ru 13:29
3
Интернет

Из Windows 10 уберут очень востребованный компонент

По информации портала Windows Latest, компания Microsoft планирует изменить ряд функций в одном из будущих обновлений операционной системы Windows 10.
Деловое.ТВ 13:23
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Автоспорт

Губерниев оценил отказ Квята преклонить колено

CT news 05:04
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Происшествия

Обвиняемый в серии убийств в Подмосковье покончил с собой в СИЗО

ТАСС 04:42
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Общество

Суд оштрафовал журналистку Прокопьеву по делу об оправдании терроризма

Газета.Ru 11:30
1,6K
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 04 июля в 08:42
1,6K
Общество

Средний возраст умерших от коронавируса назвали в Воронежской области

Число жертв приблизилось к шести десяткам. Областной департамент здравоохранения назвал средний возраст пациентов, умерших от коронавируса.
Блокнот Воронеж 12:03
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Политика

Канье Уэст сообщил о намерении баллотироваться на пост президента США

В США обозначился новый претендент на место главы государства - им стал музыкант Канье Уэст.
ТК Звезда 06:20
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Наука

Как проходит коронавирус у людей с астмой

Как сообщает ToDay News Ufa, главными факторами риска при заражении коронавирусной инфекцией для человека являются: пожилой возраст, наличие сердечно-сосудистых заболеваний, гипертония, хроническая обструктивная болезнь лёгких, а также сахарный диабет и ожирение.
ToDay News Ufa 05:12
2
Происшествия

Двое россиян задержаны в Австрии по делу об убийстве выходца из Чечни

Австрийские следователи выясняют обстоятельства убийства 43-летнего выходца из Чечни, по этому делу задержаны двое граждан РФ, сообщают в воскресенье европейские СМИ.
Интерфакс вчера в 12:36
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Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями в МОК признаны поддельными

Эксперты крупного немецкого издания Der Spiegel проанализировали подписи российского информатора Григория Родченкова на документах МОК и признали их поддельными.
ProstoProSport 08:00
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Киберспорт

Новый Assassin’s Creed Valhalla попал на YouTube

Российская газета 10:11
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Политика

МВД выявило более 200 правонарушений во время голосования по поправкам

МВД выявило во время голосования по поправкам к Конституции РФ более 200 различных правонарушений.
ТАСС 09:54
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Происшествия

Суд обнародовал переписку историка Соколова с убитой аспиранткой

Газета.Ru 12:24
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваБольше новостей по теме
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