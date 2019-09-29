Общество

Российская газетаРоссийская газетаМитинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний

Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00. Проходил он, как сформулировали организаторы, "в поддержку политзаключенных".
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На проспекте Сахарова в Москве прошел митинг

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На проспекте Академика Сахарова завершился согласованный митинг

Москва 2411:06

МВД сообщило о примерно 20 тысячах участников митинга на проспекте Сахарова в Москве

Новая газета10:20

Согласованный с властями митинг завершился на проспекте Академика Сахарова

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Вечерняя Москва11:14

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

Коммерсантъ10:43

В Москве закончился митинг в поддержку фигурантов «московского дела»

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Газета.Ru 27 сентября в 13:56
Политика

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Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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В отличие от традиционной игры Resident Evil, Project Resistance представляет собой кооперативный шутер.
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Названы полезные для здоровья сердца продукты

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«Следственным отделом по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 35-летней гражданки иностранного государства (ч. 1 ст. 132 УК РФ)», - рассказала О.Врадий.
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По сюжету новой части Джей и Боб снова отправятся в Голливуд, чтобы помешать съемкам нового фильма о супергероях Пыхаре и Хронике, прототипами которых они послужили.
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Сотни мусорных островов обнаружены в Черном море

В Черном море ученые обнаружили сотни мусорных островов.
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Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет

За годы работы Марк Захаров сделал «Ленком» не просто популярным театром, а настоящим явлением в российской театральной жизни.
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Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки

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Эрдоган заявил Трампу о желании купить у США ЗРК Patriot

Президент Турции Тайип Эрдоган предложил лидеру США Дональду Трампу закупить американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot вместе с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.
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