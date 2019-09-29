Согласованный столичными властями митинг на проспекте Сахарова закончился, как и планировалось, в 17.00. Проходил он, как сформулировали организаторы, "в поддержку политзаключенных".

Митинг на проспекте Сахарова закончился без задержаний

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