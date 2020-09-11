МВД заявило о поиске одной из спутниц Навального в Томске
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В пятницу, 11 сентября, стало известно, что российские правоохранители пытаются установить местонахождение одной из спутниц Алексея Навального в его сибирской командировке. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.В источнике
С чего всё началось
«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — говорится в сообщении на сайте МВД
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