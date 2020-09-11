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Форпост Северо-Запад
Форпост Северо-Запад

МВД заявило о поиске одной из спутниц Навального в Томске

В пятницу, 11 сентября, стало известно, что российские правоохранители пытаются установить местонахождение одной из спутниц Алексея Навального в его сибирской командировке. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.В источнике
С чего всё началось
«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — говорится в сообщении на сайте МВД
.
Известия01:19
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РБК

МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске

РБК01:45
РИА Новости

МВД заявило о поиске уехавшей из России спутницы Навального в Томске

РИА Новости02:19
Московский Комсомолец

Свидетельница по делу Навального уклонилась от показаний

Московский Комсомолец02:05
Ведомости

МВД: Одна из сопровождавших Навального уклонилась от объяснений

Ведомости01:46
Эхо Москвы

В МВД России заявили, что пытаются выяснить местонахождение одной из сопровождавших Навального в поездке по Сибири

Эхо Москвы04:01
ТАСС

Одна из сопровождавших Навального в Сибири уклонилась от дачи объяснений

ТАСС01:25
Известия

Спутница Навального в Томске уклонилась от допроса и покинула Россию

Известия01:19

В ГД оценили заявление об угрозе появления новой «Российской империи»

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RT на русском03:19

Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Ряд российских СМИ со ссылкой на собственные источники информации сообщили, что военный корабль Франции «Dupuy de Lome» посредством создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы радиолокационных станций С-400, которые расположены на территории Крыма.
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Избивший росгвардейца боксер Кушиташвили получил условный срок

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Российская газетавчера в 07:52
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В МИД прокомментировали продление санкций ЕС против России

Продление санкций Евросоюза укладывается в деструктивную риторику отношений с Россией, Москва призывает ЕС отказаться от политики односторонних ограничений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости04:05
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Танкисты ЗВО провели учения с боевой стрельбой на танках Т-34

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ТАСС22:06

Страны ЕС на заседании СБ ООН вслед за США подняли тему Навального

Представитель еще одной европейской страны в Совбезе, Франции, в своем выступлении не стала выходить за рамки заявленной темы заседания - ликвидации химоружия в Сирии, однако после совещания взяла слово, чтобы "поддержать позицию европейских партнеров по ситуации вокруг Навального".
ТАСС17:41
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Четвертый мост в Новосибирске построят на год раньше срока

Четвертый мост через реку Обь в Новосибирске должен быть построен к декабрю 2022 года и введен в эксплуатацию к началу Молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой, который состоится в 2023 году.
Российская газетавчера в 05:57
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