Происшествия
Форпост Северо-ЗападМВД заявило о поиске одной из спутниц Навального в Томске
В пятницу, 11 сентября, стало известно, что российские правоохранители пытаются установить местонахождение одной из спутниц Алексея Навального в его сибирской командировке. Об этом говорится в сообщении управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.
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с чего всё началось
«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — говорится в сообщении на сайте МВД.Известия01:03
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Политика
Мишустин освободил Людмилу Бокову от должности замглавы Минкомсвязи
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил статс-секретаря - заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмилу Бокову от занимаемой ею должности.
ТАСС 04:47
Политика
Госдума и бундестаг выпустили заявление по ситуации с Навальным
Парламентские группы по связям России и ФРГ в бундестаге и Госдуме потребовали независимой диагностики блогера Алексея Навального с участием немецких, российских и независимых экспертов, следует из заявления, подписанного председателями обеих групп – Робби Шлундом с немецкой стороны и Павлом Завальным – с российской.
Взгляд.ру 04:11
Хоккей
Матчи «Йокерита» в КХЛ отложили из-за вспышки коронавируса
Коммерсантъ 06:23
Кино
В Сочи 11 сентября откроется 31-й российский кинофестиваль «Кинотавр»
В Сочи 11 сентября начнет работу кинофестиваль «Кинотавр», который был перенесен на осень из-за пандемии коронавируса.
Кубань 24 04:50
Политика
В Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
Москва, 11 сентября 2020, 13:13 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит 14 сентября визит в Россию, заявил 11 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
REGNUM 06:13
Политика
Украина ограничила подачу воды на территорию ЛНР
Украина ограничила подачу воды на территорию Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.
ФАН 04:18
Политика
Лавров прокомментировал отъезд в Германию сопровождающих Навального
Правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок".
РИА Новости 06:37
Культура
Актер сериала «Сверхъестественное» выпросил прощальный сувенир
Актер Дженсен Эклс, исполняющий роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», после завершения проекта собирается забрать себе на память сувенир со съемок.
МИР 24 09 сентября в 17:21
Армия и оружие
Семь стран СНГ проверят боеготовность объединённой системы ПВО
Москва, 11 сентября 2020, 09:36 — REGNUM Семь стран Содружества Независимых государств сегодня, 11 сентября, проведут проверку боевой готовности объединённой системы противовоздушной обороны (ПВО) в ходе тренировки.
REGNUM 02:36
Футбол
Агент Кутепова отказался от своих слов о проблемах «Спартака» с ФФП
Агент защитника московского "Спартака" Ильи Кутепова Дамиано Драго опроверг свое высказывание о проблемах клуба с финансовым фэйр-плей.
Газета.Ru 06:00
Общество
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомости вчера в 12:04
Общество
Актриса из программы Кеосаяна извинилась за роль белоруски
Anews вчера в 10:16
Здоровье
«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств
На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфакс 03:58
Игры
Ubisoft представила ремейк Prince of Persia: The Sands of Time
Prince of Persia: The Sands of Time Remake выйдет 21 января 2021 года на ПК, Xbox One и PlayStation 4. Игра полностью переведена на русский язык.
Российская газета вчера в 15:48
Политика
Турчинов обратился к Зеленскому с призывом начать наступление на Крым
Киев, 11 сентября 2020, 08:33 — REGNUM Экс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал президента страны Владимира Зеленского начать наступление на Крым.
REGNUM 01:33
Происшествия
Убийца россиянок раскрыл свой «план возмездия» за издевательства в школе
Обвиняемый в убийстве двух жительниц Екатеринбурга Алексей Александров раскрыл свой «план возмездия» за издевательства в школе.
Lenta.ru 05:59
Происшествия
Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс вчера в 07:10
Политика
В Кремле оценили уровень распространения коронавируса в России
В России наблюдается незначительный рост числа случаев заболевания коронавирусом, система здравоохранения готова к этому, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 06:34
Политика
Кремль не обсуждает идею введения минимального гарантированного дохода
В Кремле не обсуждается идея введения минимального гарантированного дохода для россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:49
Происшествия
Заключенные кузбасской колонии устроили пир с запеченным поросенком
Вести.Ru вчера в 15:13
Наука
Зеленый свет помогает при лечении мигрени
Американские ученые провели эксперимент со светотерапией. Зеленый свет помогает при лечении мигрени.
Piter.tv 06:21
Политика
Тимошенко вылечилась от коронавируса
Известия 04:47
Происшествия
В Италии выясняют обстоятельства гибели модели из России
Прокуратура города Кальяри (административный центр острова Сардиния) конфисковала фотоаппараты и беспилотник, а также мобильные телефоны фотографа, находившегося вместе с утонувшей в субботу у берегов Сардинии российской моделью Галиной Федоровой.
ТАСС вчера в 11:09
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова рассталась с Тимати
Модель Анастасия Решетова рассталась с рэпером Тимати. Об этом девушка сообщила в своем Instagram-аккаунте.
Lenta.ru 04:35
Общество
Полиция Берлина усилила охрану пришедшего в сознание Навального
Сотрудники клиники Charite говорят, что Алексей Навальном пришел в сознание и даже вспомнил день отравления.
Дни24 вчера в 03:25
Политика
Путин заявил о начале восстановления экономики России с июня
Российкая экономика начала восстанавливаться после спада, вызванного пандемией коронавируса, с июня, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Ведомости вчера в 07:12
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева высказалась о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус
После семи лет брака Гарик Харламов и Кристина Асмус, к большому сожалению всех поклонников, решили развестись.
МонаВиста 02:17
Политика
Захарова назвала водную блокаду Крыма нарушением прав человека
Водная блокада Крыма нарушает обязательства Киева в области прав человека. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
РЕН ТВ 05:06
Финансы
Курс валют на выходные: Центробанк назвал новую цену доллара и евро
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 12-14 сентября.
Свободная Пресса 05:58