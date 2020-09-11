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Piter.tv
Piter.tv

МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске

МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске.В источнике
С чего всё началось
«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — говорится в сообщении на сайте МВД
.
Известия01:19
Подробнее о событии
Эхо Москвы

МВД сообщило, что в рамках доследственной проверки устанавливает местонахождение Марины Певчих

Эхо Москвы06:32
Царьград

Таинственной спутницей Навального, подругой олигархов, заинтересовались в МВД

Царьград05:07
ТАСС

Одна из сопровождавших Навального в Сибири уклонилась от дачи объяснений

ТАСС01:25
РИА Новости

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

РИА Новости03:57
РБК

МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске

РБК01:45
Pravda.Ru

МВД разыскивает вероятную отравительницу Навального Марию Певчих

Pravda.Ru04:03
Известия

Спутница Навального в Томске уклонилась от допроса и покинула Россию

Известия01:19

Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
Газета.Ru02:25
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Посол Украины пригрозил Белоруссии «дипломатической войной»

Погранслужба Белоруссии распространила запись инцидента 5 сентября на границе, о котором в четверг рассказал посол Украины Игорь Кизим - когда дипломат въезжал в Белоруссию, пограничники попросили его открыть багажник, хотя, по мнению посла, это противоречит Венской конвенции.
РИА Новости09:33
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

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Ведомостивчера в 12:04
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Сейм Литвы признал Тихановскую избранным президентом Белоруссии

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Коммерсантъвчера в 16:55
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Кабмин переименовал Минкомсвязь в Минцифры

Правительство РФ изменило официальное сокращенное название Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с "Минкомсвязь России" на "Минцифры России", сообщили в пресс-службе правительства.
ТАСС09:34

Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомости08:22
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