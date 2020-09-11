Под Мурманском открылся современный рыбоперерабатывающий завод

Завод компании "Мурман Сифуд", который может производить более 63 тонн продукции из трески, пикши и других видов рыб в сутки и будет поставлять продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт, открылся в городе Коле под Мурманском.