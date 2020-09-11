МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске
Смотрите также
Посол РФ подарил Лукашенко старую карту с Белоруссией в составе России
СК возбудил дело из-за избиения малолетнего ребенка под Омском
В США вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Молодой человек жестоко избил девушку под окнами дома в Новозыбкове
Алла Пугачева вместе с рэпером Бастой снялась в шоу Максима Галкина
Путин поручил защитить россиян от рисков ЧС
Козак прибыл в Берлин на переговоры в «нормандском формате»
Два человека пострадали в Петербурге из-за штормового ветра
МВД готовит запрос Германии по ситуации с Навальным
МВД готовит дополнительный запрос в Германию по Навальному
Лавров считает подозрительным отъезд спутников Навального в Германию
Минпромторг не поддержал введение в магазинах двойных ценников
В России к 2035 году могут ввести бесплатный проезд в транспорте
Кремль подтвердил встречу Путина и Лукашенко 14 сентября
Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса
Сокамерники Ефремова рассказали о его поведении в СИЗО
Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой
МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске.В источнике
С чего всё началось
«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — говорится в сообщении на сайте МВД
.
Подробнее о событии