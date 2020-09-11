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Piter.tv
Piter.tv

МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске

МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске.В источнике
С чего всё началось
«В то же время Марина Певчих, одна из находившихся с Навальным, постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — говорится в сообщении на сайте МВД
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Известия01:19
Подробнее о событии
ФАН

Отец вероятной отравительницы Навального Певчих оказался главой биолаборатории

ФАН06:00
Эхо Москвы

МВД сообщило, что в рамках доследственной проверки устанавливает местонахождение Марины Певчих

Эхо Москвы06:32
ТАСС

Одна из сопровождавших Навального в Сибири уклонилась от дачи объяснений

ТАСС01:25
РИА Новости

МВД ищет спутницу Навального, уклонившуюся от дачи показаний

РИА Новости03:57
РБК

МВД заявило о поиске покинувшей Россию спутницы Навального в Томске

РБК01:45
Pravda.Ru

МВД разыскивает вероятную отравительницу Навального Марию Певчих

Pravda.Ru04:03
Известия

Спутница Навального в Томске уклонилась от допроса и покинула Россию

Известия01:19

Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

«Генпрокуратура Берлина получила запрос от юридического управления сената Берлина для оказания юридической помощи по запросу России о правовой помощи и для получения в этой связи информации о состоянии здоровья Алексея Навального с его согласия», — говорится в сообщении в Twitter.
Генпрокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному
RT на русском07:10
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Под Мурманском открылся современный рыбоперерабатывающий завод

Завод компании "Мурман Сифуд", который может производить более 63 тонн продукции из трески, пикши и других видов рыб в сутки и будет поставлять продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт, открылся в городе Коле под Мурманском.
Под Мурманском открылся современный рыбоперерабатывающий завод
РИА Новости05:39

Китай ввел ограничения на работу американских дипломатов в стране

Китай вводит ограничения на работу американских дипломатов в КНР в ответ на аналогичные меры в отношении сотрудников китайских дипмиссий в США, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
РИА Новости07:11

Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Ведомостивчера в 12:04
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Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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Тедеско: Кокорин может попасть в состав на матч с ЦСКА

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско высказался относительно шансов Александра Кокорина принять участие в матче против ЦСКА, а также рассказал о вероятности ухода из клуба защитников Самюэля Жиго и Ильи Кутепова.
Российская газета07:46

Козак прибыл в Берлин на переговоры в «нормандском формате»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак прилетел в Берлин, где пройдут переговоры советников глав государств и правительств "нормандского формата" по вопросу урегулирования в Украине.
Московский Комсомолец07:39
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