В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, пишет издание Коммерсантъ.

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Общество Новые медцентры Минобороны смогут принять 1600 пациентов Решено, что новые медцентры общей емкостью 1600 койко-мест должны быть многофункциональными, модульными, то есть быстровозводимыми и, что особенно важно, предназначенными для лечения не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданского населения.

Игры В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2 Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.

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