Экономика

РИА БиробиджанРИА БиробиджанМВФ: Международную экономику ждёт рецессия

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В 2020 году мировую экономику ждет рецессия, которая будет хуже мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева по итогам экстренной телеконференции с участием глав центробанков и министерств финансов стран G20, пишет издание Коммерсантъ.
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«Последствия мы будем разгребать еще несколько лет». Эксперт о рецессии, которой не избежать

ФедералПресс24 марта в 22:03

Приготовиться к тяжелым временам: по прогнозу МВФ, рецессия 2020 года будет тяжелее мирового финансового кризиса 2008-2009 годов

Ваши новости24 марта в 20:59

МВФ: Международную экономику ждёт рецессия

РИА Биробиджан25 марта в 18:00
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 05:52, Ашберн
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

За сутки в России прибавилось 228 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло на 228 человек.
BFM.ru 05:06
Общество

Спрос на аренду загородных домов и дач в Подмосковье вырос на 90%

Спрос на аренду загородных домов в Подмосковье за прошедшую неделю вырос почти на 90% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали по просьбе РБК аналитики «Avito Недвижимость».
РБК 03:08
Общество

Глава Карелии распорядился остановить работу общественного транспорта

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что в республике остановят движение всего общественного транспорта.
Вечерняя Казань вчера в 08:08
Общество

В Москву прибыл спецпоезд из Киева

Прибытие поезда с более 700 человек, большая часть из которых – граждане РФ, ТАСС подтвердили в пресс-службе дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
Вести.Ru 04:32
Общество

Новые медцентры Минобороны смогут принять 1600 пациентов

Решено, что новые медцентры общей емкостью 1600 койко-мест должны быть многофункциональными, модульными, то есть быстровозводимыми и, что особенно важно, предназначенными для лечения не только военнослужащих и членов их семей, но и гражданского населения.
Российская газета вчера в 08:29
Политика

Трое крымчан нарушили режим самоизоляции и пытались уехать на Украину

Крымские правоохранители задержали на границе с Украиной троих граждан России, которые нарушили предписания о самоизоляции и пытались выехать в соседнее государство.
РИА Новости Крым 04:04
Игры

В Google Play бесплатно раздают Monument Valley 2

Разработчики из ustwo games устроили акцию в магазине Google Play, в рамках которой бесплатно раздают свою головоломку Monument Valley 2. Игра вышла в июне 2017 года на iOS, а спустя пять месяцев добралась до Anrdoid.
Игромания.ру вчера в 07:12
Политика

Глава МИД Италии оценил российскую помощь стране

Италия не боится попасть в зависимость после оказания Россией гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии коронавируса регионам страны, заявил глава МИД страны Луиджи Ди Майо.
РИА Новости вчера в 18:04
Общество

Роспотребнадзор рекомендовал не гулять с детьми из-за коронавируса

Роспотребнадзор рекомендовал родителям исключить контакты детей с другими людьми, а для «максимального снижения риска инфицирования» — не выходить из дома.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru 26 марта в 14:49
Общество

В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:09
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

«Говоря о наших действиях в отношении клиентов, пострадавших от коронавируса, заболевших или находящихся на вынужденном карантине, Сбербанк принял решение в индивидуальном порядке предоставлять «каникулы» по кредитным платежам на срок до шести месяцев без начисления штрафов и неустоек», — приводит ТАСС слова Грефа.
RT на русском 26 марта в 11:48
Общество

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

В Москве в субботу, 28 марта, проведут дезинфекцию общественных пространств в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции.
Известия 04:24
Происшествия

В Оренбургской области умер пациент с коронавирусом

В инфекционной больнице Оренбурга скончался 57-летний житель Бузулука, заразившийся в Европе коронавирусом, сообщила глава областного Минздрава Татьяна Савинова.
РИА Новости 02:45
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Армия и оружие

Эксперты Sina впечатлены машинами для дезинфекции, которые Россия направила в Италию

ПолитРоссия 25 марта в 08:38
Здоровье

Расширен список возможных лекарств для лечения коронавируса

Специалисты расширили список лекарств, которые могут быть использованы для лечения COVID-19, и посоветовали врачам рациональнее относиться к средствам индивидуальной защиты.
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество

Монтаж операционного корпуса стартовал в инфекционной больнице в ТиНАО

В инфекционной больнице в ТиНАО начался монтаж операционного корпуса.
Вечерняя Москва 05:37
Здоровье

Кремлевские врачи дали рекомендации на период пандемии коронавируса

Врач посоветовал строго выполнять все рекомендации и войти в режим жесткой самоизоляции.
РИА Новости 02:12
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Здоровье

Врачи из США предупредили о новом симптоме коронавируса

Специалисты American Academy of Ophthalmology (Американской академии офтальмологии) выступили с предупреждением о том, что одним из ранних симптомов заражения коронавирусом является воспаление слизистой оболочки глаза - конъюнктивит.
Российская газета 01:47
Общество

Собянин попросил москвичей остаться на нерабочей неделе дома

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля.
Известия вчера в 13:32
Общество

Вирусолог рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом

Иммунитет у переболевших коронавирусом, вероятно, сохранится несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости профессор, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
РИА Новости 04:14
Спорт

У биатлонистки Анастасии Халиуллиной выявлен коронавирус

Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована в одну из клиник Саратова с коронавирусной инфекцией.
Вести.Ru 04:40
Общество

В России с 28 марта приостановят работу курорты и общепит

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить размещение в санаториях, работу курортных объектов, а также деятельность организаций общественного питания.
Газета.Ru вчера в 01:14
Шоу-бизнес

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения

Полина Гагарина обнажилась в честь дня рождения Полина Гагарина празднует день рождения.
Экспресс газета вчера в 07:14
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Политика

Российские военные специалисты продезинфицировали пансионат в Италии

Бригада врачей-эпидемиологов и специалистов-вирусологов Минобороны России провела полную санитарную дезинфекционную обработку пансионата для пожилых людей "Каса Рипозо" в городе Немуро.
ТАСС вчера в 22:05
Общество

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему на коронавирус

«В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса нового типа», — указано в сообщении.
RT на русском 04:48
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