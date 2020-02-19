Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

По пессимистичному сценарию МВФ, экономика Украины будет расти по 1,5 процента в год, и украинцы через 20 лет станут на 20 процентов беднее. Украине необходимо провести реформу экономики, правительства, судов, очистить страну от коррупции, разрешить продажу земли.
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В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши

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МВФ объяснил, как обеднеет Украина без продажи своей земли

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МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

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МВФ советует Украине, как достичь уровня Польши

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Три пути. В МВФ рассказали, как Украине достичь уровня Польши

Радио Sputnik03:03
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Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ проконтролировать обеспечение максимальной безопасности празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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Владимир Путин приехал почтить память Анатолия Собчака

В среду, 19 февраля, президент России Владимир Путин приехал в Петербург почтить память первого мэра Петербурга Анатолия Собчака.
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В Екатеринбурге снова «заминировали» школы и детсады

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Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо

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ВС Сирии ударили по позициям террористов в Идлибе и Алеппо

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Фьюри и Уайлдер устроили потасовку на пресс-конференции перед боем

В ночь на 23 февраля в Лас-Вегасе состоится бой между Уайлдером и Фьюри, на кону которого будут стоять титулы американцы по версиям WBC и The Ring.
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Умер автор функций Ctrl C и Ctrl V

Американский информатик Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных функций «вырезать», «копировать», «вставить», скончался в США в возрасте 74 лет, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 02:45
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Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео лобового столкновения автомобилей в Твери, в результате которого погиб человек.
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Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
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Владелица Wildberries стала самой богатой женщиной России

Бакальчук, чье нынешнее состояние Forbes оценивает в $1,4 млрд, стала самой богатой женщиной России.
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Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания против экс-начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игоря Ляховца в рамках дела журналиста Ивана Голунова.
РИА Новости вчера в 09:30
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Принц Гарри и Меган Маркл анонсировали дату отказа от обязанностей

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и Меган Маркл официально прекратят исполнять свои королевские обязанности с 1 апреля 2020 года.
Известия вчера в 15:34
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Телеведущий Шепелев ушел с «Первого канала»

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с «Первого канала». Журналист с 2017 года вел ток-шоу «На самом деле».
URA.Ru 18 февраля в 10:49
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Армия и оружие

В сети появилось видео инцидента с бронемашинами России и США в Сирии

Центральное командование США (CENTCOM) пока не комментирует видеозапись, на которой, предположительно, запечатлён дорожный инцидент между военными машинами России и США в Сирии.
RT на русском 01:54
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Еще двое россиян на лайнере Diamond Princess заразились коронавирусом

Diamond Princess 20 января отправился из японского города Йокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом.
Интерфакс вчера в 23:45
Армия и оружие

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Кузяев вернулся в общую группу «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев начал тренироваться в общей группе команды. 27-летний игрок занимался с небольшими ограничениями.
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Общество

ФСБ выявила сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Сотрудники ФСБ во взаимодействии с МВД пресекли деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 российских регионов.
RT на русском 01:16
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Жулин: Медведева боялась, что Тутберидзе ей проломит голову

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Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

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Политика

Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
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За поправки в Конституцию разрешат голосовать на дому

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Шоу-бизнес

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Самолет с украинцами из Уханя приземлился в Киеве

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Продажи в новостройках с введением эскроу-счетов упали на четверть

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Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в $50 млрд

Бывшим акционерам ЮКОСа снова присудили компенсацию в 50 млрд долларов. Решение принял Апелляционный суд Гааги.
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