Экономика

Вести.RuВести.RuМВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

По пессимистичному сценарию МВФ, экономика Украины будет расти по 1,5 процента в год, и украинцы через 20 лет станут на 20 процентов беднее. Украине необходимо провести реформу экономики, правительства, судов, очистить страну от коррупции, разрешить продажу земли.
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