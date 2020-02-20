По пессимистичному сценарию МВФ, экономика Украины будет расти по 1,5 процента в год, и украинцы через 20 лет станут на 20 процентов беднее. Украине необходимо провести реформу экономики, правительства, судов, очистить страну от коррупции, разрешить продажу земли.

МВФ: Украина без реформ через 20 лет станет на 20 процентов беднее

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