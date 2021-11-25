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МВФ: доходы Украины сократятся более чем на $1 млрд в год из-за «Северного потока-2»

Запуск газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что доходы Украины от транзита газа сократятся более чем на миллиард долларов в год в период до 2024 года, пока действует актуальный контракт на прокачку с «Газпромом».
Lenta.ru
«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более 2,5 млрд долларов в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — отмечают эксперты.
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Ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" еще больше снизит объем газа, проходящего через Украину.
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