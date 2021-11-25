«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более 2,5 млрд долларов в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — отмечают эксперты.