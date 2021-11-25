Запуск газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что доходы Украины от транзита газа сократятся более чем на миллиард долларов в год в период до 2024 года, пока действует актуальный контракт на прокачку с «Газпромом».
«За последние пять лет Украина получала в среднем чуть более 2,5 млрд долларов в год в обмен на предоставление своих газопроводов "Газпрому". Ожидается, что в 2021 году плата за транзит будет примерно на 40% меньше, чем в предыдущие годы», — отмечают эксперты.
Парламент Северной Осетии повторно проголосовал и поддержал законопроект о внесении изменений в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии, которые вводят использование QR-кодов в общественных местах и на ряде видов транспорта, сообщили РИА Новости в парламенте.